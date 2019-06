Kulturskolan i Krokom föreslås hamna under kommunstyrelsen: "Tror att den kan effektiviseras"

Beslutet blev alltså att kommunstyrelsen nu får frågan om att axla ansvaret för kulturskolan i Krokom, en extra utgift i dag på nära 4 miljoner kronor som i så fall barn- och utbildningsförvaltningen slipper.

Precis samma sak med andra ord som lärarna på kulturskolan önskar, sedan de reagerat starkt på förslaget om att deras arbetsplats skulle försvinna.

Efter votering och med röstsiffrorna 6-5 beslutade nämnden under tisdagen att föreslå KS att släppa in kulturskolan under sitt paraply.

– Sedan är det inte säkert att de vill ta emot den, men jag tror att kulturskolan kan effektiviseras om man samkör den med allmänkulturen, säger Jannike Hilding, ordförande i nämnden.

Majoriteten består av hennes parti, Centern och Miljöpartiet. Också SD röstade med medan oppositionen, Socialdemokraterna, ville ha en återremiss för att utreda mer.

Skulle kommunstyrelsen säga nej tack ligger kulturskolan kvar hos skolförvaltningen.

– Då får vi tänka ett varv till, säger Jannike Hilding.

Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget i slutet av sommaren.