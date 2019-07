Lista: Litsrockare, jägartrubadur och flator med felor – här är alla artister på Kluksfestivalen

►Christer Halvarsson

Jägartrubaduren är bördig från Orrviken och är bland annat känd för sin låt "Förste älgjaktsmåra".

Lördag klockan 00.45 på Stora scenen

► The happy ones

The happy ones, från Lit, spelar rock 'n roll från 1950- och 1960-talet och består av Ante Glad (sång och gitarr), Örjan Broberg (sång och gitarr), Mattias Andersson (bas), Mattias Brännström (trummor), Johan Gladh (piano) och Jonte Glad (saxofon, dragspel och pedal steel).

► Musikteaterföreställningen "Du stackars barn" med Martin Johansson och Håkan Borgsten

Håkan Borgsten och Martin Johansson i teatergruppen Undantaget kommer till Kluk 6 juli och spelar musikteaterföreställningen "Du stackars barn" som de turnerat med i sex år och 200 föreställningar. Där lyfter de bortgångne Hissmofors-skådespelaren Allan Edwall och hans stackarsramsor. Föreställningen har tidigare turnerat i Jämtland för att föra vidare Edwalls arv till yngre generationer.

Spelas lördag klockan 12 på dansbanan

► P-Danjelsa & Röttran

P-Danjelsa & Röttran spelar reggae, ska och dancehall med texter på svenska med tydlig jämtländsk touch. Röttran är ett svängigt band med medlemmar som Jens Comén och Gustav Hylén. I bagaget har de bland annat två album. Nyligen släpptes singeln "Osynliga" där P-Danjelsa kompas av svenske reggaelegendaren Janne Baah.

Artisterna kommenterade bokningen i maj på Kluksfestivalens instagramkonto: "Sedan vi spelade på Kluksfestivalen 2009 har vi längtat tillbaks till denna legendariska hippa".

Lördag klockan 00.00 på Stora scenen

► Avtonat

Punkarna i Avtonat är syskonen Jimmy Eriksson (Slap My Zombie!, Father of All Lies), John Eriksson och Maria Eriksson (Father of All Lies) som är baserade i Gävle och Stockholm. 2015 släppte bandet sin första EP: ”Vacker utan vingar”. Nya singeln ”Pusselbitar” släpptes 1 maj 2019. Just nu jobbar de med sitt andra album som planeras att släppas i höst.

Spelar på Stora scenen vid Klukstjärnen klocka 16 på lördagen

► "Flator med felor"

Folkmusikerna Flator med felor spelar på festivalen på lördagen och bidrar med berättande i musik och ord till att bryta den tystnad som funnits och fortfarande finns kring kvinnors liv och relationer som pågår utanför de stora städerna. Musik passar bra för att bryta tystnad, menar bandet. Flator med felor väljer att tradera folklåtar efter kvinnor och länkar ihop "lesbiska tolkningar" av musiken med kvinnors livsberättelser. Musiken synliggör kvinnors erfarenheter i olika tider och väver ihop nutid och dåtid. På så sätt utforskas också vedertagna benämningar på oss själva och de som spelat låtarna före oss så som “folkmusik”, “kvinna”, “lesbisk”. Flator med felor består av Elin Nilsson, Amanda Michaelsdotter Eriksson och Angelika Sjöstedt Landén.

Spelar lördag klockan 13 på scenen vid Klukstjärnen

► "A choir of ghosts"

James Auger, frontmannen i A choir of ghosts, har mer än 1,2 miljoner spelningar på sin låt "Morning light" på Spotify. Nu kör han solo med hjälp av musikervänner från hela världen som körar. Under 2019 släpps debutalbumet "Ounce Of Gold". Första singeln "Southwest of the Moon" släpptes i början av april. "Ounce Of Gold" är en ode till förflutna relationer och att gå solo, talande genom element av naturen vi alla är rotade ur.

Lördag kl 23 på Stora scenen

► Public pleasure

Public pleasure är ett gäng elever från musiklinjen på Wargentinsskolan som spelar en blandning av rock och funk med influenser från soul och jazz. På repertoaren finns både egenskrivna låtar och några väl utvalda covers. Bandmedlemmar: Linneah Olofsson (sång), Erik Berglin (elgitarr), Marcus Holmqvist (bas), Óskar Guõnason (piano), Elis Comén (trummor).

Lördag kl 15 på Stora scenen

► Lost dogs

Lost dogs är ett 5-mannaband som spelar röjig rock kryddat med blues, boogie och rock n roll. Brunflobandet bildades för fyra år sedan inför att gänget skulle underhålla på en arbetskamrats 50-årskalas. Medlemmar: Anders Olsson, Torbjörn Mårtensson, Anders Mårtensson, Jimmy Karlsson och Niklas Eriksson.

Lost dogs spelar på fredagen kl 21 i Storsalen

►Markus Ernehed och Fredrik Björns

Americanaduon har spelat tillsammans i sex år och kommer bjuda på finstämd och lågmäld americana inne i Storsalen på Kluksgården. Deras inspiration kommer från Gram Parsons, Gillian Welch och Jason Isbell för att nämna några. Björns och Ernehed började spela tillsammans som ett tidsfördrivarprojekt under långa USA-turneér med Abba-tributen Arrival men har övergått mer och mer till ett hjärteprojekt där repertoaren fyllts av egenskrivet material.

I sommar är de dessutom aktuella med ny singel och video.

Ernehed och Björns spelar i Storsalen klockan 21 på lördag

► Jens Gustavsson och Ronny Dahlberg

Duo som tar plats på Stora scenen i Kluksgården, 21 år efter Jens spelade på Kluksfestivalen med sitt band Andras Ungar. Tillsammans med dåvarande trummisen Ronny Dahlberg gör de tillsammans nu en powerduo som spelar egna låtar med svärta och melankoli. Genren rör sig mellan rock, punk, ballader och blues.

De spelar klockan 20 på Stora scenen under lördagskvällen

► Östersunds motettkör under ledning av Nicklas Strandberg

Motettkören sjunger i Stora kyrkans högmässor i Östersund, men sjunger också regelbundet konserter. Kören sjunger alltid med en tydlig sakral inriktning inom både nutida och klassisk kyrkomusik. De består mestadels av icke professionella sångare som har en stark vilja och höga ambitioner att vara en del av det sakrala uttrycket i Östersunds offentliga musikliv.

Kören, som leds av organisten Nicklas Strandberg, har även de senaste åren blivit inbjudna att gästa Rom, Assisi och Florens och bidragit till musiklivet i Vatikanen.

Sjunger på scenen vid Klukstjärnen kl 14 på lördag

