Syskonpunkarna nu klara för spelning i Kluk

Syskonbandet "Avtonat" är Kluksfestivalens nyaste bokning. Punkarna är syskonen Jimmy Eriksson (Slap My Zombie!, Father of All Lies), John Eriksson och Maria Eriksson (Father of All Lies) som är baserade i Gävle och Stockholm. 2015 släppte bandet sin första EP: ”Vacker utan vingar”. Nya singeln ”Pusselbitar” släpptes 1 maj 2019. Just nu jobbar de med sitt andra album som planeras släppas i höst.

I Arbetarbladet beskrevs Avtonat häromåret som ett band som "är inspirerade av den glada punken, med en rockigare känsla".

Bandet är uppbyggt på att tillsammans med gästmusiker, försöka få fram den bästa känslan ur olika musikstilar.

Andra akter som redan är klara till årets Kluksfestival 5-6 juli är musikteaterföreställningen "Du stackars barn" med Martin Johansson och Håkan Borgsten, P-Danjelsa & Röttran, "Alkoholisten och Avrådan", "Flator med felor", "A choir of ghosts" och Americanaduon Markus Ernehed och Fredrik Björns.

Lyssna: Här kan du lyssna på Avtonat