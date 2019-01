Anders K Gustafsson: Här planerades Förintelsens logistik – vem skulle utföra morden på judarna – och hur?

Vi har en hylla här på redaktionen som skämtsamt går under namnet ”Hitler-hyllan”. Anledningen är den stora mängd litteratur om andra världskriget som ges ut, det finns inte en möjlighet att recensera eller ens läsa en bråkdel. Ofta är det tjocka tegelstenar om olika slag eller viktiga personer. Orsaken till den rika floran av böcker är givetvis att det handlar om unika och viktiga historiska händelser som präglar oss än idag.

Dessutom finns en särskild lockelse i att undersöka ondskan och de illdåd som människan är kapabel till. Risken är dock att allt blir så obegripligt i all sin vidrighet. Isolerad och utan sitt sammanhang blir Förintelsen helt enkelt svår att greppa.

Därför är historieprofessorn Peter Longerichs ”Hur förintelsen planerades: Wannseekonferensen 1942" (Natur & Kultur) en så viktig bok. Det är ingen tegelsten, knappt tvåhundra sidor, varav femtio fyllda med fotnoter. Den är skriven på en knastertorr prosa, nyligen utgiven på svenska.

Boken handlar om en konferens som ägde rum i Wannsee utanför Berlin den 20 januari 1945. Femton höga tjänstemän inom det nationalsocialistiska partiet samlades för att diskutera ”den slutgiltiga lösningen på judefrågan”. Kopia nummer sexton av sammanlagt trettio finns bevarat av det hemligstämplade protokollet. Detta dokument ger en unik inblick i det byråkratiska arbete som låg till grund för Förintelsens utveckling och praktik, även om man är noga med att inte uttryckligen nämna massmorden vid dess rätta namn.

Om den slutgiltiga lösningen hette det:

”I stora arbetskolonner, män och kvinnor separerade, ska de arbetsdugliga judarna föras vägbyggande till dessa områden, varvid en stor del utan tvivel kommer att falla bort genom naturlig decimering. Det på slutet återstående beståndet ska, då det utan tvivel handlar om den mest motståndskraftiga delen, behandlas därefter, eftersom detta föreställer ett naturligt urval, som om det ställs fritt, ska betraktas som ett frö för en ny judisk uppbyggnad”.

Deporteringarna och massmorden hade dock påbörjats redan tidigare, Wannseekonferensen ägnades åt att diskutera hur detta skulle gå till fortsättningsvis – och vem som skulle ha ansvaret (här framskymtar en intern maktkamp). Vem som egentligen skulle räknas som jude avhandlades också.

Reinhard Heydrich, SS-officer och chef för Nazitysklands säkerhetsministerium, var sammankallande och ledde mötet. Vid pennan satt Adolf Eichmann, ansvarig för organisationen av deportationen av judar till getton och förintelseläger i de ockuperade områdena i östra Europa.

Protokollet återges både i faksimil och översatt till svenska. Peter Longerich redogör för bakgrunden och de omständigheter som hade betydelse för både detta enskilda möte och Förintelsen som sådan. Dokumentet och dess formuleringar granskas i detalj.

De två olika linjer som träder fram under konferensen var de som menade att man skulle ta itu med ”den slutgiltiga lösningen” när kriget var vunnet och de som menade att kriget i själva verket var ett gyllene tillfälle att påbörja massutrotningen av judar. SS-chefen Himmler var av den senare åsikten och det var också så det blev. Själva grundfrågan var inte uppe till debatt, Adolf Hitler hade redan slagit fast folkmordspolitiken.

Språket i protokollet är torrt, byråkratiskt och utan känslosamma inslag, vilket på ett sätt gör det till än mer upprörande läsning. Där anges att 11 miljoner judar (varav 8 000 i Sverige) slutligen kommer att omfattas av de pan-europiska deportationerna – Europa ska finkammas ”från väst till öst”.

Dokumentärserien ”Einsatzgruppen: The Nazi death squads” på Netflix om de insatskommandon som sattes in i Östeuropa kan vara ett utmärkt komplement till de torra redogörelserna hos Peter Longerich. Här visas konsekvenserna av mötets avsikt och den nazistiska politiken i all sin fasansfulla tydlighet. Därtill blir det också uppenbart att mördarna var ”vanliga” medborgare som på intet sätt tvingades utföra sina dåd. De högg villigt i, där det behövdes.

Just detta förblir givetvis något av de mest obegripliga aspekterna av Förintelsen – samtidigt som det måste bli den viktigaste lärdomen. Det kunde ha varit du som klämde åt avtryckaren. Eller jag.