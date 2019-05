Celia Svedhem: Jag avskyr Annika Norlins musik men det här är något man blir förtrollad av

Jag har aldrig gillat Annika Norlins musik. Varken Hello Saferide eller Säkert. Men jag är heller ingen stor musiklyssnare. Det blir oftast bara ett par låtar på radion på väg till jobbet medan jag sitter och tänker på annat. Och kommer nåt av Norlin blir jag alltid störd, avbruten i mina tankar. Hennes obevekliga stämma som staplar alldeles för många ord på en alldeles för liten musikslinga lämnar inget utrymme för mitt kontemplerande. Hon tränger in. Tar över och gör anspråk på mig. Usch. Jag som bara försöker vakna, planera min dag, tänka igenom schemat.

Men det jag avskyr med hennes musik är precis samma jag älskar när jag finner det i litteraturen. Där välkomnar jag ord som tränger in. Som kräver något av mig. Som tar över mina tankar. Hur kan det komma sig? Skillnaden är nog att när jag läser är jag beredd att ge mitt allt, ge böckerna mitt fulla fokus. Så nu när Norlin tagit språnget över till andra sidan den kulturella ån, är det kanske inte så förvånande att jag älskar resultatet? Hennes novell ”Mattan” har precis kammat hem Sveriges Radios novellpris och från inledningsmeningen har berättelsen mig i sitt grepp, som förtrollad sitter jag tills signaturmelodin tonar in 24 minuter senare.

Det handlar om fjortonåriga Stor-Eva som är fenomenal på att hitta människors ömma tår och klämma åt dem ordentligt. Hon har särskilt riktat in sig på fröken Frallan som ingen tidigare lyckats få ur balans, men Stor-Eva bestämmer sig för att göra det som krävs. I både Hello Saferide och Säkerts texter är det ofta ett introspektivt jag i fokus, en person som är både känslosam och självföraktande. I Norlins novell är berättarjaget däremot en förhållandevis anonym person, en klasskamrat till Stor-Eva som med viss distans iakttar världen omkring sig.

Texten är träffsäker, jag tror de allra flesta kan känna igen stråk från sin egen högstadietid. Och Norlin har det där, förmågan hon använder sig av både i ”Mattan” och sina låttexter, att precis sätta fingret på människors smärtpunkter och uttrycka dem på ett sätt så att vi är många som kan känna igen oss. Det är också humorn som gör ”Mattan” så briljant. Jag frustar högt flera gånger under lyssningen och den person som Norlin lånat in för att läsa upp de sista raderna av novellen kan inte heller han hålla sig för skratt. Rakt igenom alla sina projekt, Hello Saferide, Säkert och nu "Mattan" har Norlin en naivitet i uttrycket som ofta blir plump och rolig. En enkelhet i berättandet där hon levererar sina rader rättframt, utan ängslighet. Som att hon inte alls är rädd att uppfattas som banal, fast hon är precis där på gränsen och vacklar hela tiden.

Men novellformen är faktiskt inte helt ny för Norlin, redan 2010 kom hon tvåa i Umeås Novelltävling, och hennes låttexter är ju många gånger så långa att de borde kunna räknas som kortnoveller. Låttexterna, vilka hon ju också vunnit Grammis för både 2007 och 2008. Så från prisbelönta låttexter till noveller, då är väl en bok nästa steg? Men nej, ”Den stora romanen” lär dröja säger Norlin i SR:s vinnarintervju. Hon har det inte i sig, att skriva så långt, menar hon. I SR:s novelltävling var alla de andra bidragen inlästa av någon annan än författaren, bara Norlin läste själv in sin berättelse. Och kanske är det där eventuella nästa steget med en roman inte alls nödvändigt? Kanske är det just i denna korsbefruktning mellan konstformerna som Norlin har hittat sin absoluta match? För med den egeninlästa ljudnovellen får hon ju användning både för sin rytm och förmåga att uppträda, såväl som ordslöjdandet och träffsäkerheten.

Sen är förstås en sak till som gör ”Mattan” några strån vassare än hennes musik; här tillåter hon jämtskan att klinga högt och klart.

