Celia Svedhem: Malin Nord är Jämtlands egen Stridsberg och Elin Olofsson det porlande språkets majestät

Jag har alltid älskat all möjlig skönlitteratur. Men ju mer jag läser och ju äldre jag blir desto mer medveten blir jag om språkets betydelse för läsupplevelsen. Plågsamt medveten, då när krångliga meningar, upprepande av ord och klumpiga metaforer helt ställer sig i vägen för en berättelse. Jag tycker fortfarande att handling är viktigt, har aldrig nöjt mig med en roman som består enbart av stämningar och osagdheter. Men vikten av författarens förmåga att trolla med orden och suga in läsaren i historien får inte heller underskattas! För om språket inte är vad det ska, så dräneras ju till och med den mest raffiga handlingen. Men vad är då ett bra språk? Jag tycker att man grovt sett kan dela in svensk skönlitteratur i tre kategorier.

Den första kategorin är det obearbetade språket. Det dåliga språket, rätt och slätt. Det som står i vägen för sin berättelse. Text som haltar, stakar, krånglar och stjäl uppmärksamhet från historien. Upphovsmän som inte har slipat sitt skrivande tillräckligt.

Kategori två kan vi kalla ordkonsten. Texter där språket är en happening i sig själv. Det är vackert och tungt poetiskt som hos Sara Stridsberg, eller en del i själva handlingen som hos Jonas Hassen Khemiri. I den här kategorin är språkets roll lika viktig som bokens dramaturgi och karaktärer. De kräver ofta en alert och engagerad läsare för att komma till sin rätt och många gånger är det dessa böcker som bli kallade för ”litterära”.

Den tredje kategorin är den glasklara stilen. Språk som är friskt och porlande som en fjällbäck. Det som lyfter fram historien, det som berättar utan att stå i vägen. Vid första åsyn enkelt, men snarare så välarbetat att det inte märks. Dess författare blir folkliga och går hem hos en större publik, bland annat därför att läsningen flyter så lätt. Det är som att kana ner för en inoljad rutschbana, eller lägga sig i den där porlande bäcken och bara flyta med! Jag tänker på författare som Alex Schulman, Martina Haag och Mattias Edvardsson.

I sin tredje roman Darling River skriver Sara Stridsberg ”En drinkare med smutsen dragen som en kappa runt själen”. Alex Schulman skriver i sin senaste roman Bränn alla mina brev att”En farbror blev alkoholiserad och dog ung”. Två författare som på olika sätt beskriver samma tragiska livsöde. Den ena jobbar med bildspråk och stämningar. Den andra är mer rak på sak och läsaren behöver kanske inte använda sin fantasi i samma utsträckning. Vidare skriver Stridsberg ”Han ligger ensam med minnet av djungeln som en aggressiv insekt i bröstet” och litar till ordens rytm och deras inbyggda associationer för att mana fram ångest hos sin läsare. ”Han skickar ett brev om dagen, men får inga svar//han irrar runt i våningen//” skriver Schulman. Han satsar istället på en beskrivning av personens handlingar, men väcker också han känslan av krypande obehag hos sin läsare.

Offerdalsbon Elin Olofsson har skrivit fyra romaner som utspelar sig kring de jämtländska myrarna och fjällen och är en sann representant för kategori tre. Hon vet hur hon ska vränga orden rätt och röja undan onödigt bråte för att historien ska kunna forsa fritt. Möjligen är hennes språk inte lika skyndsamt som bäcken, men väl makligt majestätiskt som Ljusnan. Malin Nord är Litsbördig och har givit ut romanerna ”Stilla havet” och ”Barmark”. Hon skriver en riktigt tät och vacker prosa där hon jobbar mycket med stämningar och bilder, så hon får knipa titeln som Jämtlands egen Stridsberg.