Karin G Jonsson: Jag hoppas på ett spännande kulturår – med "Nationalparken" i Lillhärdal och Jon Henrik som Mello-vinnare

Vissa saker vet vi redan: Vi börjar 2019 med en månad av skratt med Östersundsrevyn, som traditionsenligt och oförtröttligt sammanfattar, tolkar och förpackar vårt senaste levnadsår som jämtar.

Sedan rinner året på i spännande. Vi vet att en ny utställning på Nationalmuseum Jamtli ska ta vid när "Sex sekler av samtid" avslutas i maj.

Redan nu är tre stora artister bokade till sommarens höjdpunkt: Little Jinder, Hank von Hell och The Hives kommer till Storsjöyran.

Elin Olofsson skriver nytt som ska nå handeln under året. Förlagens vårkataloger saknade dock hennes namn, så vi verkar få hålla oss till tåls lite för att läsa nytt från Offerdals-författaren.

För den som inte kan vänta på nyskrivet av jämtar kommer Linn Åslund med ny bok redan i slutet av januari. Åsbon fortsätter då på sin serie om äventyraren Ester Tagg.

Nya festivalen Åre Sessions är inne på sitt tredje år och har riktigt härligt inbokat för att följa upp tidigare års succéer (Minns ni The Hives, Veronica Maggio, Oskar Linnros och Teddybears?). I april är det utlovat av Seinabo Sey, Sarah Klang och Imenella ska rocka brallorna av oss på festivalen med liftkort som biljett.

Den tredje Europeiska upplagan av den gigantiska och hypeade festivalen Lollapaloza arrangeras på Gärdet i Stockholm i sommar. Och där spelar stjärnskotten från Brunflo: Junior Brielle.

Beppes år fortsätter också in i 2019. Bland annat turnerar Svante Thuresson med föreställningen "Svante mötte Beppe Wolgers" med Riksteatern. I vår stannar turnén bland annat i Klintehamn, Skellefteå, Ljusdal och Söderhamn.

För att uppleva Beppe Wolgers musik, knepigheter och sagolika berättelser i Jämtland får man dock befinna sig i östjämtland. 10 000 personer har chans att se Dunderklumpen som musikalsaga i Döda fallet i sommar, när man spelar föreställningen för andra året.

Musikalkonserten "Från Broadway till Duvemåla" kommer tillbaka till Östersund 27 september, nästan ett år efter förra gästspelet. Det hela är ett unikum, i världen där allt handlar om kändisar och personkult. Föreställningen av Viktoria Tocca fokuserar på musik, och det hela är framfört av proffs, men du har kanske inte exakt koll på vem som sjunger musikalhitsen.

Om man ändå föredrar att ha stenkoll på vem som intar scenen gör också Jessica Andersson, Jill Johnson och Magnus Carlsson gästspel i länet under våren.

Många verkar se fram emot Mia Skäringers "No more fucks to give". Hennes feministiska analyser, humor om mammaroll och kvinnokropp har gjort att många rusat efter biljetter till Östersund arena. Redan nu (med tio månader kvar till start!) är endast ett fåtal kvar av de 3000 platserna. 27 oktober intar Skäringer scenen i föreställningen som turnerat i landet sedan i höstas.

Härom året huserade samma arena Sveriges största musiktävling. Men i vår blir det ingen Melodifestival i staden, men desto hårdare får vi hålla tummen för Härjedalingen Jon Henrik Fjällgren. När han tävlar i Leksandsdeltävlingen i februari med "Norrsken" ska vi tydligen få höra en blandning av housekungen Kygo möta finsksvenska gränsorten Karesuando.

En annan musikfestival är dock säkra att de kör sitt evenemang i residenshuvudstaden. Östersunds Bluesfestival laddar för att avsluta oktober månad och har redan artisten Kat Riggins klar.

Tänk sedan alla utlovade teaterkvällar i länet! Vårens repertoar börjar klarna och lovar ett spännande smörgåsbord: Dramakomedin "Ingripandet" i Nälden. Vittnesmål från en rasistisk värld i "24 timmar svart kvinna". Nycirkus med "Backbone" av Gravity & Other Myths. Elin Wägners rösträttskamp i "Väckarklocka" (spelas i både Sveg och Östersund). Stockholms Stadsteater gör två gästspel i länet, bland annat med uppsättningen av "Ett dockhem 2" i Östersund med Helena Bergström och Marie Göranzon som aktörer.

Men något jag allra mest har bespetsat mig på är Sara Parkman och Samantha Ohlanders nya projekt. Föreställningen "Nationalparken" ska ta vid där deras riksteaterföreställning "Fäboland" slutade. Då fokuserade deras musikföreställning på matriarkatet och musiken på fäboden. Nu ska vi med in "i de djupa skogarna, in i byalagsgubbarnas, skogsmaskinernas och de mjuka mossbäddarnas land". Föreställningen har länspremiär i Lillhärdal, men det ges också föreställningar i Strömsund och Krokom i början av maj.

Mycket är nytt som jag nu listat, men märk väl att traditioner är också nog för att hyllas. Vi vet vilket kraftarbete det är bakom att hålla i något år efter år, men också att göra det och förnyas. Tacksamma är vi för det: I sommar lovar till exempel Botvidgänget i Föllinge att det blir fars igen. Och framåt jul arrangerar länets många körer julkonserter, år efter år.

Sedan kommer vi till det bästa av allt: Vissa idéer är ännu inte födda och evenemang inte ännu inplanerade. Kanske startas nya traditioner just i år. Gammalt, nytt, okänt och känt. I vilket fall önskar jag er mycket kultur i det nya året!