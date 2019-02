Louise Forslycke Garbergs: Snygg på fjället och ful på krogen

Det här är inget vi pratar högt om. Det här är faktiskt inte något vi pratar om alls. Skulle någon fråga skulle vi helst bara svara "I woke up like diz”, i så nonchalant tonfall som möjligt. Bortsett från att man inte jätteofta sover i sina skidkläder. Utom i vissa undantagsfall när afterskin varit riktigt on point. Eller kanske efter Åre Sessions.

Ingen skulle erkänna det men ändå är det sjukt viktigt. Att vara snygg på fjället. Oavsett om du tillhör kategorin brädhipsters, retroklättrare, eivybrudarna eller något annat gäng. Jag vet att du sitter och skruvar på dig nu, för du inte vill låtsas om det här, men så är det. Ingenting sker av en slump när det kommer till outfits.

Snygg på fjället och ful på krogen är regeln. Fast det där med ful på krogen handlar snarare om att se så obrydd ut som möjligt. Obrydd men cool såklart. "Man känner igen en Årebrud på krogen på att hon har skoterstövlar på sig. Hon är liksom sminkad och uppklädd som alla andra, men hon har värsta vinterkängorna.” Grundregeln är att det är töntigt att frysa.

När jag ska på hemmafest, eller häng, eller något sånt man alltid går på velar jag alltid mellan om jag ska ha på mig underställ eller kläder. Jag ångrar mig alltid om jag väljer människokläder. För det är jag oftast ensam om att ha på mig. Men underställ är mycket dyrare att köpa än vanliga kläder och oavsett anledning så slutar det ofta i underställ. Kanske för att jag ganska ofta går eller åker skidor till hänget genom någon form av snöstorm.

Klär vi oss på ett visst sätt för att känna tillhörighet? En av våra mest rotade instinkter är behovet av social tillhörighet, behovet av att vara en del av en grupp. Det är oklart om det är därför, men klart är att man vill se ut som en local, inte som en turist. Man spottar nämligen skillnaden på långt håll. Antagligen för att många turister ser ut som att de fryser, med för tunna jackor eller för tighta byxor eller för låga skor.

Allting handlar om att vara "on brand”. Under vildmarkslinjen pratade vi extremt mycket om att det är viktigt att se guidemässig ut. Det vill säga att ens gear och kläder skulle vara lagom inslitna. Det var kanske inte exakt det det handlade om egentligen, men det var så vi tolkade det. "Never trust a guide with shining gear” var en kommentar som upprepades lite för ofta för att den skulle vara rolig.

Nästa gång du ser någon med slitna eller lite trasiga friluftskläder, tänk på att den personen antagligen är riktigt nöjd över att äntligen har fått den rätta patinan på kläderna. Att gå i en sprillans ny skidjacka är nästan pinsamt. Om man inte är sponsrad förstås. Att vara sponsrad är höjden av coolhet. Annars ska det synas att man vet vad man håller på med.

Louise Forslycke Garbergs