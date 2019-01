Louise Forslycke Garbergs: Väntar, längtar, fantiserar om snö

Alla är tjuriga. Alla är blöta. Hemma hos kompisarna står skotorkarna på max och badrummen svämmar över av skidställ. Till och med hunden är tjurig. Det går knappt att gå på promenad på den här isen. Vi hasar runt elljusspåret, det lilla som finns kvar av det är is. Resten är lera. Mest is ändå.

Jag vill åka härifrån. Många har redan åkt härifrån. Till alperna och Japow. Men jag åker inte härifrån, istället skaffar jag mig nya hobbys. Jag köper sopkvastar, snurrar med dem i luften tills jag får ont i axlarna. Jag ska bli ninja nu. Jag råkar slå ner en lampa, tänker att det kanske är bättre att leka ninja utomhus. Så jag stirrar in i väggen ett tag, plockar sedan fram skissblocken. Jag kanske har större hopp om att bli nya Picasso. Kommer sedan på varför jag slutade rita, det går alldeles för sakta. Jag testar tälja pinnar, men det var inte så kul att sitta utomhus i kylan. Jag har till och med dammsugit.

Väntar. Längtar. Väntar på snö. Fantiserar om snö. Funderar ut bästa sättet att hantera längtan. Extasen. Varje år innan vintern säger någon alltid att det kanske är en idé att vara beredd på att det inte kommer att bli en helt fantastisk vinter, det är trots allt ganska blåsigt här och ganska många vintrar nu har varit sådär. Varje år blir jag arg på den som säger så. Man får inte jinxa vintern!

Jag vill så galet gärna ha riktigt stora och fina fluffiga snöflingor och massa gnistor på granarna och knaster under skorna. Jag vill ha fluff under skidorna, fluff runt fötterna. Gärna så mycket snö att det stänker upp i ansiktet. Jag och alla andra. Men är det bättre att förbereda sig på en regnig vinter? Blir man mindre besviken när det börjar regna då? Förra vinterns snömängd är trots allt ganska ovanlig. Mer vanligt är regn på julafton, blankis under skidorna och vatten i skorna.

Vi i Åre är knappast ensamma i världen om att vara beroende av klimatet. Många skulle nog anse vår brist på snö som ett lyxproblem. Men de flesta av oss bor här för snön. Lever för snön. Vad gör vi utan den? Går byn runt utan den? Jag släcker alla lampor hemma, källsorterar extra noga och åker tåg trots allmänt krångel. Snälla kung Bore eller vad snökungen heter, en fin vinter. Kan man offra någonting till snökungen?

När snön kommer igen är allt glömt och förlåtet. Hashtaggen #älskaåre kommer återigen ligga i topp och jag kommer säga till alla jag känner som inte bor här att de borde flytta hit för det är maaaaagiskt här. Det är det också. Men inte när det regnar mitt i vintern.

Louise Forslycke Garbergs