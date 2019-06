Malin Andersson Junkka: Man mår aldrig bättre än sina barn, den vetskapen har jag fått ta del av sista tiden

Sommaren är lite trög i år och det är många som mår dåligt av de blygsamma temperaturerna, nordvästan och att gräsmattorna så sent som häromdagen var vita av snö.

Jag är nog den enda som i smyg tycker att det känns lite bra. Vansinne tänker ni. Men just nu är det befriande att slippa se all aktivitet där ute som värme och solen skapar. Barn som cyklar och hoppar på studsmattor, barn som spelar fotboll och barn som busar. Och en som just nu inte får göra det han älskar mest för att kroppen krånglar.

Att bli mamma var för mig omtumlande, som för alla mammor. De enormt starka banden och jag insåg nog direkt allvaret i att bli förälder. Jag var inte den som gick omkring i en rosenskimrande dröm och drog mitt lila spädbarn i vagn på små moln. Jag kände snarare en tyngd i bröstet för det ansvar jag fått. Att först och främst få den lilla varelsen att växa och sedan se till att med kärlek och omsorg ge dem en bra grund att stå på. Då kom också insikten att mitt liv och välmående från och med där och då skulle utgå från just dessa två människor. Inget annat.

Med tiden och åren har föräldraskapet vuxit sig till så otroligt mycket glädje och gemenskap. Att plötsligt märka att man delar samma humor eller göra det man tycker mest om tillsammans med sina barn eller att bara att få sitta vid middagsbordet och prata om hur dagen varit. Det är en rikedom.

En annan lite tyngre insikt är att ”man aldrig mår bättre än sina barn”. De kloka orden skrev en bekant till mig i ett meddelande förra veckan och det stämmer in på varje ord. Den vetskapen har jag fått ta del av sista tiden.

Livet är fullt av prövningar och olika hinder som vi ska ta oss över och under, en riktigt tuff hinderbana. Man kan aldrig riktigt slappna av innan nästa överraskning väntar, bra som dålig.

Ibland är livet en enda medvind och allt känns så lätt, som att åka skidor i kall nysnö. Men ibland så kärvar det rejält och man får samla kraft, vada genom leran och hitta ny styrka. Eller göra som sonen säger ”bara kämpa”.

Men när livet prövar en dyker det också upp fantastiska små glädjeämnen som gör att ens hjärta sväller över av glädje. Det kan vara kompisar som plingar på dörren varje dag oavsett vad, en omtänksam lärare, en bra dag utan smärta eller det magiska i att få en inbjudan att äta frukost med det allsvenska fotbollslaget i stan och där få glada hejarop och goda skratt. Det kan också räcka med att få höra ett gapskratt från övervåningen till Jönssonligan eller Simpsons.

Jag försöker greppa de små stunderna samtidigt som jag längtar efter en normal vardag. Den vi i vanliga fall så lätt klagar på. Stressa hem, laga middag, skjutsa på alla aktiviteter och träningar och möta andra föräldrar som liksom en själv ser ut som en zombie till följd av all stress. Man vet knappt om man tagit med rätt unge hem från träningen i farten.

Alla drabbas vi av prövningar och just nu trampar jag i den där leran men rätt vad det är så vänder det och allt känns lättare igen. För sådant är livet och just nu säger jag som sonen; Det är bara att kämpa!

Trevlig helg på er!

Malin Andersson Junkka

---

Upp: Fotbolls-lördag. Derby och Champions League-final. Oj vilken härlig kväll.

Ned: Sociala medier. Just nu är jag så less på att sitta och skrolla på mobilen och slösa tid på detta. Ändå är det så svårt låta bli.