Martin Alzén: Allt och alla vill uppåt

I samband med att jag läser den nya fördjupade översiktsplanen för Åredalen (det borde alla göra som har åsikter om byggande och tillväxt i området) tittar jag på gamla bilder och slås av hur allt vill uppåt. Både stort och smått. Överallt ses tecken som både roar och oroar.

Oroar gör det faktum att vegetationen, till följd av klimatförändringar, kryper uppåt. De som brukar skoja om att Sälen inte har fjäll, eftersom Sälen har päls, kan se hur Åres päls kryper allt högre upp den med. Landskapsförändringen är inte bara klimatdriven, även ett förändrat jordbruk och nya metoder för skogsbruk spelar in, men även den biten oroar mig när jag ser fula hyggen som sträcker sig hela vägen opp till trädgränsen och hur jordbruket får allt svårare att få ekonomisk bärighet.

Byggnationen strävar likt vegetationen högre upp på fjällsidorna. Sadeln, Förberget och Ullådalen bebyggs alltmer medan lagstiftningen enkelriktat stirrar sig blind på strandskyddet. On top of the world är en signal om framgång och den som vill flagga för sin ekonomiska välgång bygger såklart ett högt hus, högt upp på fjällsidan. Fotbollsproffs, företagschefer och entreprenörer, alla ska bo högt, långt från kreti och pleti i serpentinvägens första kurva. Och jag kanske är motvalls men mig oroar hela tanken om att ju högre, dess bättre.

Hemma flyttar också prylar uppåt. Det hänger ihop med att familjens minsta klarar att sträcka sig och klättra allt högre. Förut räckte det med bänkytor för att han inte skulle nå, nu får vi ha grejer i bokhyllor och högskåp. Allt under midjehöjd på en vuxen är rensat eller tillräckligt hållfast för att tåla småbarnshänder och tänder. När jag ser det förstår jag varför sekelskifteslägenheter och nybyggda hus med högt i tak, upp till nock allra minst, blivit så poppis bland en föräldrageneration med förkärlek till ickeauktoritär uppfostran. Istället för att konsekvent vakta och uppfostra barnen, så fingrarna håller sig i styr, flyttas prylarna upp och föräldrarna (mig själv inräknad) kan fortsätta knappa på telefoner eller andra självförverkligande prylar.

På ett privat plan oroas jag över att mitt hårfäste på huvudet vill uppåt och i och med det också håret nedåt. Det är ingen stor kris och till skillnad från stadsplaneringen och fritidshusbebyggelse i fjällmiljö inget som går att göra något åt och därför något jag inte borde fundera så mycket på. Möjligtvis, och det här roar mig lite, gör det att jag står stadigare på jorden, fast den saken kanske jag ska låta andra avgöra.

