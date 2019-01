Martin Alzén: Var är mattemammorna och svenskpapporna?

Tänk om vi hade en delegation, ett historieförbund, som åkte land och rike runt, lyssnade på lärare och gjorde prov för att verkligen vaska fram de starkaste historieleverna i varje årskull, och sen satt vi dem i ett speciellt gymnasium och gav dem extra tid för att klara sina studier ännu bättre. Som ett skidgymnasium fast i historia. Då jäklar!

Addera lite mattemammor och svenskpappor. Nej dom finns ju inte. Men alpinföräldrar är det fler av. Är det bättre resultat i PISA och alla rätt på tentorna vi är ute efter så behövs det fler föräldrar som dag efter dag gjorde läxorna med sina barn det kan jag lova. På samma nivå som man tar sina telningar till höstläger på glaciär i alperna och bränner tiotusentals kronor skulle det hyras proffsakademiker på Sorbonne eller Harvard och sen räknas som tusen. Då skulle vi snacka resultat.

Men så gör ingen. Jag har under mina snart 20 år som lärare på ett elitidrottsgymnasium hört talas om föräldrar vilka hyrt hela skidbackar med tränare och allt, som tagit time out från välavlönade jobb för att träna sina tonåringar, men aldrig, säger aldrig, har jag hört talas om föräldrar som hyrt privatlärare för att deras barn ska dänga grannens ungar i nationella provet i matematik. Någon gång har någon lagt krut på en ungdom som inte nått över tröskeln för G, men aldrig har jag hört talas om föräldrar som hardcore går in för att deras barn ska vara allra bäst i den svenska skolan. Eller världen.

Eller tänk er lyrikföräldrarna, som helg efter helg tvingar upp sina barn och ungdomar, oavsett väder eller dagshumör för att läsa Ekelöf och Boye. Föräldrar som tränger sig fram i kön på biblioteket när Tranströmers samlade kommer i nyutgåva. Eller skäller ut en lärare som gruppindelar så att lyrikbarnet, den blivande nobelpristagaren i litteratur, tvingas lyssna på en klasskamrat som inte ens kan uttala Harold Pinter utan att det låter som en ölstorlek. Sällan hör vi om sånt i skolan. I idrotten hör vi om och om igen sådana övertramp.

Nu är studenterna är här. De kommer följas av alpinåkarna. Även om det finns universitetsstudier för elitsatsande unga skidåkare på Mittuniversitetet är det två väsensskilda världar. Själv kan jag inte låta bli att undra vad skidvärlden skulle må bra av att lära av skolvärlden och vice versa. Båda sidor har sina styrkor och svagheter och några av dem tar vi så självklara att det aldrig reflekteras över dem.

För erkänn att det vore härligt med sponsorer, fest och nu-går-vi-man-ur-huse för att stötta våra skolelever när det var dags för nationella prov. Eller tänk om specialcoacher och kuratorer stöttade även de svagaste åkarna så att även de hade chans att nå målen, och att vi sen, liksom på studentavslutningen, hurrade lika mycket för alla, oavsett tid över mållinjen.

Martin Alzén