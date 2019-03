Nolervik: Hallå André Pops, nu är vi två på IBU:s svarta lista – och jag vill be världens tevetittare om ursäkt

Skidskytte-VM, dag 4.

Kära dagbok.

Jag vill börja med att be hela skidskyttevärlden, alla miljoner tevetittare och Internationella skidskytteförbundet om ursäkt.

Jag vill också be om ursäkt till ett stort tyskt garageportsföretag.

Jag vill be om ursäkt för att ni eventuellt missade reklamen för detta tyska jätteföretag under damernas jaktstart på söndagen. I stället kan det ha varit så att ni under en kort sekvens fick se en fotograferande gubbjäkel från Offerdal.

Det var jag.

Förlåt.

Och ett extra stort förlåt till IBU som har fått jättemycket pengar av den här sponsorn för att den ska synas på bild under hela VM. Och så fick de se mig i stället. Nu är ju i och för sig deras banderoller och skyltar över i stort sett hela stadion, men just där och då var det jag som hade kunnat förstöra hela VM.

Med näst intill perfekt knäböjning: Förlåt, det ska aldrig hända igen.

Du ska veta att det är faktiskt inte alldeles lätt att som gubbe och bondlurk från en by i Jämtland komma till en skidskyttetävling av det här måttet. Det gäller att se sig för. Jag är faktiskt livrädd varje gång jag kliver innanför avspärrningarna. Fällorna finns överallt!

Ett enda kort ögonblick av ouppmärksamhet och jag kan ha gjort ett generalfel, brutit mot någon av alla regler. Och snart har jag alltid minst en mörkögd IBU-vakt över mig.

Så var det nu under söndagens lopp.

Det handlar om pengar! Pengar, pengar, skrek han.

Det var precis när Mona Brorsson gick upp i ledning som jag tänkte att jag skulle försöka hitta en egen bra plats. Så jag kröp framför publiken uppe längs spåret och slutligen reste jag mig på knä vid en av dessa skyltar. Efter kanske en minut kom en löpare med andan i halsen och ropade åt mig att fli mig därifrån.

– Du står i vägen för tevereklamen!

– Men kan det vara så farligt, undrade jag.

– Ja, det borde du veta, svarade löparen.

– Jaha, kanske det, tänkte jag, men jag ville ju bara väl. Jag ville göra mitt jobb.

– Det handlar om pengar! Pengar, pengar, skrek han så kallsvetten rann.

Och så anmälde hen mig till högre instans.

Någon sekund senare knackade en person mig på axeln. Det var en oklanderligt blåklädd man med walkie talkie och ryggsäck.

Jag fick hjärtklappning.

Han sa på broken english:

(Jag översätter)

– Du har brutit mot våra regler om var man får fotografera. Jag har ditt ackrediteringsnummer och kommer att anmäla dig.

Jag:

– Men jag försökte bara ...

– Do you have any problem with that?

– Nej, men ...

– Om du har problem med det kommer jag att se till så du inte får behålla din ackreditering, förstår du det?

– Men...

– Förstår du det?

– Ja, jag förstår.

Och så gick han.

När vi gubbar på gubbhyllan senare hade gråtit färdigt över fantastiska Mona Brorssons snöpliga medaljmiss var det dags för mig att ta mig ned till mediacentrum för att eventuellt vara med på presskonferens med segraren.

I dörren blev jag stoppad av en annan vakt som trodde jag försökte smita in eftersom min bricka runt halsen hade snott sig och baksidan syntes. Men han vände den och jag fick komma in. Sedan satte han sig och läste en pocketbok.

Jag hann inte vara där lång stund förrän jag insåg att de snackade om någon fotograf som varit i vägen för tevereklamen. Folk gapade som om de sett ett spöke när jag kom.

– Det är han!

Jag?

– Ja, du!

Inne i stora mediecentrumet satt världspressen samlad. Plötsligt en röst bakom min rygg:

– Do you have a sekond?

Det var en för mig okänd herre i blå overall som presenterade sig som Mister Christian Manzoni. Han var überkommendörfotograf för hela tillställningen.

– Absolut, sa jag.

Så tog han med mig en bit längre in i den stora salen och stående på golvet fick jag en uppsträckning på en blandning av engelska och andra språk. Högt så att alla kunde höra, men som tur var satt och skrev på sina bärbara datorer och hade hörlurar i öronen.

Men det var inte vackert kan jag säga. Jag kände mig som en tolvåring som precis gjort ett pojkstreck.

Allt slutade med:

– Do you understand?

Jag sa, "yes of course" och när jag hade skämts färdigt så gav jag honom en stor bamsekram. Inte en sån där när man liksom klappar lite med handen på ryggen, utan en rejäl, så där så jag klämde åt. Då kom han av sig lite och log med hela ansiktet.

På väg därifrån läste jag om Vinterstudio-ankaret André Pops som höll till på skjutvallen under en träning och höll på att bli av med sin ackreditering. Då kände jag mig ändå inte så ensam längre.

Du och jag, Pops. Du och jag finns på samma svarta lista.

Nu hoppas jag på att det blir medalj för Mona och Hanna och gänget snart, och då lovar jag att inte stå i vägen.

Ps. Den som missade reklamen kan kontakta mig så ska jag berätta kort om företaget, vad det heter. Kan inte nämna det vid namn, för då måste jag också nämna alla andra garageportsföretag vid namn.ds.