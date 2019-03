Nolervik: När jag fick nobben av IBU: "Not approved" sa den barska vakten

Nu ska jag berätta om när jag inte fick min ackreditering till skidskytte-VM.

Det var i oktober som jag fick höra av kollegor att som journalist var det ingen promenad i parken att skaffa tillträde till VM. För att bli "Approved" krävdes en hel del planering, list och flerspråkighet.

Av detta har jag inget, nada, niente, nichts.

Jag som varit van vid att knata in och ut med kameran runt axeln på Offerdalshägna fick nu närmast en chock.

Alltså, jag kommer inte ens ihåg hur allt gick till, men det har lagts ned timmar på att försöka få det där godkända utlåtandet för lilla jag.

I oktober tog jag kopia på mitt körkort, skaffade ett intyg från min chef om att jag är den jag är och att jag jobbar där jag jobbar och att jag ska skriva artiklar kring skidskytte-VM som är i mars, alltså om ett halvår, i Östersund.

Det skulle skickas till IBU in Deutschland för att granskas av en Herr Christian Winkler.

Fördomsfulle jag såg honom framför mig. En barsk tysk alpjägare vid ett litet skrivbord, en dusk ansökningar och en stämpel: Approved, not approved, approved, not ...

Jag skickade och fick svar nästan direkt:

"Dear media representative, Your membercenter account has been approved by the IBU. You can now apply for media accreditations at IBU Events." Aha, så det här vara bara första steget?

Det här var för att bli medlem och godkänd, det var nu själva ansökan till evenemanget i Östersund skulle göras. Och här någonstans tappade jag bort mig. Den som deklarerade sin inkomst på 1980-talet vet ungefär hur jag kände mig.

In i träsket igen. Då var lösenordet borta. Till slut fick jag hjälp av pressansvariga här i Östersund som lotsade mig genom alla prång och labyrinter. Till slut blev jag godkänd. Trodde jag.

Där satt vid ett bord för sig själv lite på sidan om två allvarliga IBU-representanter i vinröda uniformer.

För när jag så glad i hågen kom till "Ackreditation office" på arenan i Östersund på onsdagseftermiddagen för att hämta ut det åtråvärda kortet var där kaos. Känslan var att ingen visste säkert.

Få se, vad heter du, vad vill du, vart kommer du ifrån? Som ett litet lotteri. Ackrediteringslotteriet.

Jag kommer från Offerdal, sa jag. Men jobbar för ÖP och tänkte skriva lite om VM för ÖP:s läsare.

Jahaja, då ska du nog stå där borta. Eller du ska nog till den internationella.

Var hade jag hamnat? Var det här egentligen tyska lägervakter? Vad skulle hända nu?

Där satt vid ett bord lite på sidan om två allvarliga IBU-representanter i vinröda uniformer. De gav mig inte en blick utan tog emot mitt körkort, pratade med allvarliga miner med varandra på tyska, skannade, tittade i sina datorer, muttrade.

Min puls ökade.

Var hade jag hamnat? Var det här egentligen tyska lägervakter?

Efter fem minuter sa den ena på bruten engelska utan att titta mig i ögonen, "Sorry, you have to sit and wait".

Jag: "Approved?"

Hon: "Not approved"

"For how long must I wait?"

Hon log, fortfarande utan att se mig i ögonen:

" It can take ten minutes or an hour. Or more. We have e-mailed Christian Winkler and are waiting for an answer. Sorry, sir. Next!"

Jag, glad i hågen och inspirerad inför jobbet, satt plötsligt på en pinnstol uttittad och kallsvettades.

Så jag satte mig på en pinnstol och väntade. Folk tittade på mig. Vad tänkte de om mig, en terrorist? Vad hade hänt? Jag, glad i hågen och inspirerad inför jobbet, satt plötsligt på en pinnstol uttittad och kallsvettades.

Till slut fick jag nog. Jag lämnade ackrediteringskontoret och tänkte på hur enkelt det hade varit att få tillträde till arenan i Åre under alpina VM.

Här kände jag nu motstånd. Riktigt klabbföre. Och nordlig vind.

Nu när skymningen kommer sitter jag åter på rummet på redaktionen vid Biblioteksgatan. Jag hör genom tegelväggarna hur det övas på nationalsången inför kvällens invigning. Det närmaste jag kommer VM.

Det räcker ändå ganska långt för mig.

Om jag ska spoila lite så kan jag säga att det låter väldigt fint.