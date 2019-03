Anmäl text- och faktafel

Tungviktsmöten väntar under spurten av SBL:s grundserie, när topplagen ska skaka fram den slutliga playoffseedningen. Södertälje Kings har kvar att mäta sig med Borås (i dag), Norrköping och Luleå.

I nuläget har Södertälje greppet om seriesegern. Men kommer laget hålla undan? Rotationen måste göras om nu när Valter Lindström är skadad och Jonathan Person ska integreras i spelsystemet. Fast formen är bra med fem raka segrar.

Och så kan Ludwig Degernäs luta sig emot Auston Barnes. Barnes är den bärande spelaren i SBL:s serieledande lag. Det är också det bästa argumentet för att SBL:s mest värdefulla spelare återigen ska komma ifrån Södertälje Kings. Att man ska premiera vinnande lag. Södertäljes eminenta 25–5-facit är svårt att blunda för.

Auston Barnes är ingen typisk MVP-kandidat. De radar ju ofta upp höga siffror i statistikkolumnerna. Inte sällan mängder av poäng och returer. Barnes storhet ligger istället i mellanrummen. Han utgör det sammanhållande kittet i Södertälje. Den som med sin personlighet, attityd och karisma ger ett annars väldigt tillbakalutat och energimässigt nedtonat lag både karaktär och driv.

Forwarden är lagets motor. Och den som gör grovjobbet. Han spelar – faktiskt – försvar på flera olika positioner. Inte sällan på motståndarnas bästa offensiva spelare. Fotarbetet och längden gör att Barnes kan bevaka allt från pointguarder till powerforwards. Ibland även lättare centrar.

Men sedan finns produktionen också där. Barnes leder Södertälje med 15,7 poäng, spelar flest minuter, stjäl flest bollar och river ned flest returer (6,3). 27-åringen skjuter över 40 procent på treorna och har samtidigt en centers effektivitet på tvåpoängarna (62,9 procent). Fullt logiskt är Barnes också en av Degernäs favoriter när skotten gäller matchen.

Fast kan en spelare med lagkamrater som Toni Bizaca, Alexander Lindqvist, Martin Pahlmblad och Eric Garcia utses till MVP?

Djupet i Södertälje är det som talar emot Auston Barnes. På samma sätt som det är till nackdel för Stephen Curry och Kevin Durant i Golden State. Det skiftar ju till och med vem som är bäst i laget från kväll till kväll.

Men jämför siffrorna när Barnes spelar – och inte. Med honom vinner Södertälje minuterna med i snitt 9,3 poäng. När han vilar? Då är Södertälje -0,6 poäng.

Vilka är då utmanarna? Favoriten möter Barnes på söndagen. Borås pointguard Nimrod Hilliard IV.

Hilliard är navet i SBL:s överlägset bästa offensiv. Borås producerar faktiskt rent löjliga siffror. Tidigt såg de ut som en avvikelse, men Hilliard har hjälpt Borås att hålla uppe tempot och laget gör 127 poäng per 100 bollinnehav. Så vassa var inte ens de bästa John Roberson-lagen i Södertälje. Det säger något.

Borås bygger spelet runt Hilliard, som står för 20 poäng och 6,5 assister. Individuellt är han kanske den mest svårstoppade spelaren i ligan. Och utan honom skulle Borås knappast kunna utmana om titeln.

Motargumentet: Hilliard är inte direkt en plus-faktor defensivt. Kan du bli MVP då?

Sedan: Norrköpings Joakim Kjellbom. Den regerande MVP:n fortsätter att trotsa sin stigande ålder. Han snittar 14,9 poäng, 8,7 returer och 1,4 blockar. Och Adnan Chuk har återigen byggt ett försvar i mästarklass med Kjellbom som ankare. Nu får vi se hur skadorna påverkar Norrköping, men baserat på statistiken har mästarna det bästa spelet i ligan.

De är det enda laget som släpper in under 100 poäng per 100 bollinnehav. Och som vanligt håller de motståndarna på lägst tvåpoängsprocent i SBL.

Det blir så när Joakim Kjellbom spelar. Och så länge tresekundersregel inte tillämpas defensivt i Europa känns det som om Joakim Kjellbom själv bestämmer när han lägger skorna på hyllan. Tills dess kommer det att vara svårt att sänka tvåpoängare mot Dolphins.

Utmanare nummer tre: Luleås Corban Collins. Eller Thomas Massamba. Eller Denzel Andersson. Det är lite oklart vem som är nyckelspelaren i Luleå.

Denzel Andersson kan inom kort vara ligans bäste. Om han är kvar så länge. Men där är forwarden inte än. Och Thomas Massamba styr laget med ett nyfunnet trepoängsskott.

Collins då? Han är exekutorn. Poängmaskinen. Men ibland hackar maskinen. Collins har hällt in 37 poäng mot både Borås och Södertälje, men också stått för monumentala plattmatcher mot just Södertälje och Norrköping.

Bubblare: Adam Rönnqvist, Jämtland. Egentligen är nog Jämtland lite för svaga för att Rönnqvist ska blanda sig i diskussionen på allvar. Det är heller inte helt solklart att han är bäst i Jämtland. Teyvon Myers leder laget poängmässigt med 17,6 per match och skjuter skarpa 43,8 på treorna. Men för mig är ändå Rönnqvist mer värdefull. Inte minst med tanke på all den uppmärksamhet som hans skytte drar till sig. Han har en gravitation som påverkar försvaret även när han inte har bollen. Med 16,3 poäng och fyra assister per match visar Rönnqvist att flytten från Luleå var rätt. Han har tagit nästa steg.