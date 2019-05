Ulla Granqvist: Varför växer inte träd ända upp i himlen? Vet de inte hur tillväxt fungerar?

Nu när vattnet tinat i marken och ljuset är tillbaka vaknar de och färgar om hela tillvaron för oss.

Rötterna som växt till en extra trädkrona under markytan håller trädet på plats och kringlar in sig i jorden för att långsamt suga upp näring och vatten som sen sinnrikt dras uppåt, ända till toppen. Upp mot ljuset och alla löv som ett under, fotosyntesen, skapar vårt syre.

Jag har under åren försökt måla och rita träd många gånger. Det finns så mycket symbolik.

En gång var jag arton år och skulle för första gången lära mig något om grafik, vi skulle börja med att göra en torrnål. Det vill säga att med ett stift rista in linjer i en kopparplåt. Vi fick en liten plåt. Men jag ville ju göra, jodå, ett träd, ett stort träd, då behövde jag en stor plåt. Då fick jag en stor plåt. Inte visste jag då vilket arbete jag gav mig in på. Det vet jag nu och kom ihåg de tusen timmarna när jag häromkvällen fick se ett av de ytterst få tryck jag till slut lyckades med.

Stammen är så bred och hög. Barken har så olika strukturer och färger. Grenarna bildar mönster när de delar sig, om och om igen. De yttersta kvistarna är så många och tunna. Löven fladdrar och fångar ljuset. I årsringarna stannar tiden så vi kan se den. När vi går ibland dem i det vi kallar skog kan vi drabbas av något som kan liknas vid lugn eller harmoni, men känner oss ändå lugna för vi vet att det går över.

Under våra händer har träet format sig.

Vi har träd överallt. Genom tiderna har vi verkligen behövt dem. När de lämnat sin rot har de format om sig på så många olika sätt för oss, ibland till en eld som gett oss värme och nykokt kaffe. Vi har staplat dem på varann, timmer, det har gett oss skydd. Vi har tryckt vår kunskap och nyheter på papper av trä. Under våra händer har träet format sig, vi har sågat, hyvlat, slipat och täljt. Vi har byggt stolen jag sitter på och bordet jag äter vid. Vi byggde vävstolen där vi sen kunde väva tyg till kläder och lakan. Hammaren har sitt skaft av en bit trä. Hållbart. Formbart. Starkt.

En dag brann katedralen Notre-Dame och de träd från 1100-talet som varit dess tak.

En dag gick jag på stor ö. Där fanns inget träd. Där växte inte ens ett grässtrå, det fanns bara grus, grus och sten. Det är svårt för för djur och insekter att leva av. Jag såg inget liv.

En dag undrade jag varför träd inte växer ända upp till himlen. Har de inte förstått det här med ständig tillväxt? Då googlade jag och läste om de gammalmodiga naturlagarna som träden fortfarande formar sig efter. Rötterna suger upp vatten, mot tyngdlagen lyckas de trycka upp det genom stammen till det översta lövet. Lövet där vattnet sen avdunstar skapar en kraft som gör att nytt vatten trycks ut genom grenarna. När trädet är så högt så att tyngdkraften är större än avdunstningens kraft slutar det att växa på höjden. Men de fortsätter att leva och förnöjt följa årstiderna, år efter år efter år.

Men de fortsätter att leva och förnöjt följa årstiderna.

En dag undrade jag vad det är som gör att vi människor ställer oss över de naturliga förutsättningarna, naturlagarna. Att vi inte bygger våra system utifrån det ekologiska kretsloppet utan istället ser ständig tillväxt, alltså hela tiden ökad konsumtion, som det viktigaste, grunden och lösningen till allt. Vi köper, köper och förbrukar och köper igen. På drygt femtio år har vi eldat på så pass att vi ändrar hela klimatet och förutsättningarna för liv på planeten. Nu börjar ändå många prata om det några vetat hela tiden och de flesta bara vill förtränga. Jag också.

En dag staplande jag klossar av trä med ett av det barn som ett av mina barn fått. Vi byggde höga torn som växte och växte. Men det går inte ens att bygga klossar hur högt som helst, det är ohållbart. På tv:n mässar fortfarande experter den eviga tillväxtens/konsumtionens välsignelse trots att det har skaffat oss kommande problem och kostnader av oöverblickbara mått.

Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle insikten annars tveka och dröja. En dag kanske den vecklar ut sig.

För ibland brinner en hel skog.

