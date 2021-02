KSA svarar på hårda kritiken mot nya ambulansflyget: ”Jetplan var billigast”

– Resultatet av upphandlingen är en ren konsekvens av kravställningen där varken jet eller enhetlig flygplansmodell var ett krav. En blandad flotta var möjlig att lämna anbud på. Tilldelningen gavs till det mest kostnadseffektiva anbudet, skriver han på frågan ”varför valdes jetplan till ambulansflyget”?

Så här svarar Joakim Ahl på fler frågor:

Hur kan ert förslag till flygpris gå från 68 000 till 24 000 kronor? Hur ska man se på det, hade ni räknat fel från början eller tvärtom?

– Det nya timpriset beror på att vi behövde göra en förändrad fördelningsmodell under själva uppstartsåret.

Vad är det i upplägget med att bilda eget flygbolag samt köpa egna jetplan som garanterar lägre flygkostnader för regionerna?

– Att jämföra kostnad per flygtimme mellan KSA och andra befintliga leverantörer blir missvisande eftersom kostnad per flygtimme inte tar hänsyn till skillnader i kvalitet, så som t ex prestanda, kapacitet, tillgänglighet och beredskap.

Hur ser ni på att det kommer så många invändningar och kritik när det är skarpt läge? Borde kritikerna ha yttrat sig tidigare?

– Det är naturligt att det kommer en del synpunkter från olika intressenter när vi närmar oss skarpt läge. Vi ser att det finns ett stort intresse för den kommande verksamheten. I vårt arbete förhåller vi oss till förbundsordningen och de beslut som kommunalförbundets styrelse tagit efterhand i bred majoritet. I en del av detaljkritiken uppfattar vi att man inte lyckats fånga hela bilden.

Hur ser ni på kritiken mot bemanningsbeslutet? Ligger beslutet att inte anställa tekniker och piloter fast?

– Bemanningsbeslutet som vår styrelse fattat ligger fast. Vi har noterat att kritik mot att krav på kollektivavtal inte har ställts vid upphandlingen men enligt lagen om offentlig upphandling får vi inte ställa sådana krav.

Det finns en farhåga att två olika arbetsgivare i kabin o cockpit missgynnar flygsäkerhet och patientsäkerhet. Hur ser ni på det?

– Vi arbetar utifrån de beslut som fattats angående bemanningsmodell, och ser inga konstigheter med det. Det är för övrigt vanligt med olika arbetsgivare mellan cockpit respektive kabin. För oss är det viktigt att all vår flygande personal ges goda möjligheter till att verka för hög flygsäkerhet, och därför har vi system och funktioner på plats som uppmuntrar till god samverkan för alla flygande med ett kontinuerligt gemensamt flygsäkerhetsarbete där vi mäter utfall och fastställer leverans av hög kvalitet.