Arga, fula och dåliga kvinnor tar plats på scenen: En freakshow som spränger gränser

"Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor", heter föreställningen som regissören Åsa Berglund Cowburn tillsammans med ensemblen och kostymören har improviserat och skrivit fram på Moment: teater i Gubbängen utanför Stockholm.

– Jag fastnade för det här när jag bara i en bisats läste om den babyloniska skökan. Hon dyker upp i Uppenbarelseboken och är något slags monumentalt dålig kvinna. Men vad menar man egentligen när man pratar om "en dålig kvinna"? Vi har grävt lite kring det här begreppet, säger Åsa Berglund Cowburn.

Moment inleder sin undersökning med en historisk kavalkad av kända diktatorsfruar, mördare och mytologins medusa men också mer vardagligt dåliga kvinnotyper som den fulla och fula, den äckliga och arga kvinnan.

Den andra akten däremot är mer av ett nedtonat personligt resonemang, inte minst kring dagens bild av den starka kvinnan, hon som ska klara allt.

– Henne har vi diskuterat en hel del. Hon blir ett slags övermänniskoideal som känns osunt. Kvinnorollen är på många sätt snäv. Vi måste bredda den och skapa utrymme för att vara något mer. Det var med den upplevelsen jag gick in i det här. Jag har känt mig dålig på att vara kvinna i hela mitt liv, säger Åsa Berglund Cowburn.

Även komikern och skådespelaren Mia Skäringer möter ett sug efter en större kvinnokostym med sin vredgade succéshow "Ave Maria – no more fucks to give". "Vi har längtat efter denna råa feminism", skrev Nya Wermlandstidningens recensent i höstas, och efter ytterligare tre Globenföreställningar ger sig Mia Skäringer snart ut på vägarna igen med en arenaturné som just nu ser ut att fortsätta till åtminstone sent i november.

Minst sagt arg är också huvudpersonen i Aase Bergs nyutkomna bok "Haggan".

Att Aase Berg återupprättade denna ursinniga och bespottade kvinnofigur ungefär samtidigt som Malin Lindroth reclaimade nuckan i sin självbiografiska bok med samma namn, ser Berg som ett utslag för något i den rådande tidsandan.

– Jag tror att det finns ett uppsving för kvinnlig fulhet och aggressivitet, för kvinnlig obehaglighet, sade hon till TT i en intervju i samband med att hennes bok kom.

Åsa Berglund Cowburn känner igen resonemangen från arbetet med "Den babyloniska skökan". Samtidigt är hon noga med att betona att deras sceniska undersökning inte bara omfattar kvinnor.

– Jag tänker att det här gäller oss alla. Vi är alla dåliga. Jag tänker att det handlar om en människosyn där det måste vara okej att ta hand om varandra i våra dåligheter. Jag hoppas att det här är en föreställning som förmedlar ett slags ömsinthet inför hur vi kämpar på med våra liv.

"Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor" har urpremiär 2 mars.

Erika Josefsson/TT

Fakta: "Den babyloniska skökan..."

Urpremiär: 2 mars på Moment: teater i Gubbängen utanför Stockholm.

Manus: Åsa Berglund Cowburn, Josefin Ankarberg, Nina Haber, Kim Halle, Sofia Rönnegård, Hilda Stenshäll och Lotta Östlin Stenshäll.

På scen: Josefin Ankarberg, Nina Haber, Sofia Rönnegård och Lotta Östlin Stenshäll.