Björn Elmbrant: "Det dummaste man kan göra är att öka klyftorna – vi måste börja diskutera nyliberalismens haveri"

Konsekvenserna av decenniers nyliberalism debatteras flitigt i Europa och världen, ett motstånd som växer även inom liberala läger. Men i Sverige saknas en bredare diskussion, tycker Björn Elmbrant.

– Visst har det skrivits mycket om en sjukvård och skola i förfall, men jag har saknat en nutidshistorisk genomgång med ett heltäckande grepp. Med den här boken vill jag väcka en debatt även i Sverige, säger han.

De växande klyftorna ifrågasätts, inte minst då ökad ojämlikhet visats underminera förutsättningen för tillväxt

– Tilltron till demokratin urholkas väldigt mycket när klyftorna ökar och stora befolkningsgrupper marginaliseras. Till och med de som tidigare pläderat för marknadsekonomiska lösningar börjar bli tveksamma – det dummaste man kan göra är att vidga klyftorna i ett samhälle.

Han radar upp exemplen: Ekonomiexperten Martin Wolff på Financial Times uppmanar att man ska betala mer skatt och respektera människors sociala band. The Economist skriver att "marknaden behöver en välfärdsstat för att överleva". New York Times efterlyser blandekonomi. De växande klyftorna ifrågasätts, inte minst då ökad ojämlikhet visats underminera förutsättningen för tillväxt.

Björn Elmbrant är en välkänd samhällsdebattör med bakgrund som politisk-ekonomisk reporter i tidningar, radio och tv. År 2000 belönades han med Stora Journalistpriset.

– Ute i världen ser man en rekyl på nyliberalismens haverier. De utlovade effekterna av marknadiseringen har på många sätt uteblivit, säger han.

– Vi skulle få ett ekonomiskt uppsving, men i stället ser vi ökade klyftor och bankkriser. Det skulle bli billigare att driva det offentliga privat, men det har det inte blivit. Vi skulle få större frihet på jobbet, men det har vi inte fått. Klassresor är knappast möjliga längre. I stället ser vi nyheter som att Attendo har två anställda som ska sköta sju avdelningar med 52 dementa nattetid. Vi har fått ett skuggsamhälle med papperslösa som utnyttjas samvetslöst.

Det viktiga har blivit att offentliga tjänster läggs ut på entreprenad, oavsett konsekvenserna

Elmbrant pekar på den privata välfärdssektorn och de enorma vinster som rinner ned i ägarnas fickor.

– Mycket lite kommer samhället till del. Vi har fått en marknadsstat fylld av fusk och oegentligheter, misslyckade upphandlingar som kostat enorma summor. Det är ingen slump att Swedbank tvättar pengar i Baltikum. Vi fick höra att om bara egenintresset skulle få råda så kunde allmänintresset skrotas – men det har ju inte fungerat.

Björn Elmbrant är starkt kritisk till att den nyliberala dagordningen på många sätt förvandlats till ett tyst åsiktsmonopol.

– Det viktiga har blivit att offentliga tjänster läggs ut på entreprenad, oavsett konsekvenserna; varje år lägger kommuner och landsting ut 900 miljarder på detta, säger han.

– Samtidigt har Svenskt Näringsliv visat att mellan 90 och 135 miljarder av dessa består av usla upphandlingar där skattepengar bara runnit iväg. Det kan man jämföra med att kommuner och landsting behöver 140 miljarder för att kunna hålla välfärden på godtagbar nivå.

Han pekar på att många beslut fattats över huvudet på medborgarna – avregleringen av kreditmarknaden, beslutet om friskolor.

– Förr satt SOU, Statens Offentliga Utredningar, och ägnade lång tid åt att göra grundliga konsekvensanalyser av politiska förslag. Nu ser man beslut som fattas av en handfull personer, utan konsekvensanalyser.

Och i takt med att nyliberala idéer får fäste förråas tonen i samhällsdebatten – och blir i vissa fall rent antidemokratisk.

– Timbro ger ut en bok om att rösträtten borde graderas, att vissa röster ska vara mer värda än andras. Leif Östling ser inga problem med ojämlikhet utan tycker att framgång är genetiskt betingat.

Pengar är fakta - allt annat är åsikter

Det språk som används för att marknadsföra idéerna jämför han med Orwellskt nyspråk:

– För vem vill vara emot större frihet? Mångfald i välfärden? Fritt skolval? Fina ord som döljer en likriktning som dessutom avpolitiserats och framställs som "sunt förnuft". Nu ser vi resultatet: en nyliberal maktordning som skapat ett demokratiskt underskott.

– Man har framställt staten som totalitär och ond. Men de argumenten förs inte längre fram, eftersom marknadsliberalismen har glidit in i den statliga kolossen och nu är helt beroende av det offentligas välvilja och skattemiljarder.

Den kraftiga centraliseringsvågen, bland annat av sjukvården, får tummen ned.

– Jag tror att det i grunden är fel att centralisera; den retorik som talar om "bättre" och "effektivare" sjukvård försöker dölja att centraliseringen sker av ekonomiska skäl. BB i Sollefteå är ett exempel på detta, säger han.

– Inom sjukvården är den väldiga specialiseringen oerhört olycklig, den skapar ett begränsat synfält. Vi behöver fler allmänläkare som ser till människan som helhet. Vi behöver fler små enheter, inte färre, större och hårdspecialiserade sjukhus där avstånden till sist skapar stora problem.

Det tystar den dialog som är nödvändig för demokratin

Björn Elmbrant ser Sverige som unikt – ingenstans har ekonomer fått ett så avgörande inflytande på politiken som här. Ingenstans har den marknadsfundamentalistiska tanken om globaliseringens och marknadifieringens absoluta nödvändighet hyllats så unisont.

Den tankemodell som därmed skapats har på ett kongenialt sätt sammanfattats av en finansanalytiker i London: "Pengar är fakta. Allt annat är åsikter".

– Det som marknaden inte kan prissätta är alltså något djupt osäkert, att likna vid vidskepelse eller löst tyckande. Det tystar den dialog som är nödvändig för demokratin.

Björn Elmbrant ser den gamla socialdemokratins förmåga att, som han uttrycker det, "domptera kapitalismen" som en mer önskvärd modell. Fler statliga utredningar som utreder konsekvenserna av politiska förslag. Återkommande regionala demokratikonferenser – fyra-fem om året – kan också vara en del av medicinen.

– Demokratin måste bli lokal, experter och folkliga röster måste tillsammans prata om de konkreta problemen och förslagen. Den kommunala skatteutjämningen måste ses över; jag var nyligen i Ånge och fick veta att man betalar fem kronor mer i skatt per intjänad hundralapp jämfört med Solna. Det är inte acceptabelt.

En hårdare beskattning av kapitalvinster ser han också som nödvändig.

– Ojämlikheten skapas där. OECD visar i en rapport att minskade klyftor är en förutsättning för tillväxt. En nyligen genomförd enkät visar att en stor majoritet av befolkningen i 25 länder vill att rika ska beskattas mer. Det är hög tid för omprövning av den nyliberala ideologin.