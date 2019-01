Dialektal sång, trippig rock och urban pop: sista januarihelgen i Åre bjuder på brett artistutbud

Det är dags för årets första löningshelg och i samma veva har Åre bjudit in en rad artister som väcker liv i byn.

25 januari – Johan Airijoki och The Photophonics spelar på Villa Tottebo

Rockebo och Schmeckoslovakien har slagit sig ihop för en kväll och kör dubbla spelningar på Tottebo.

Johan Airijoki inleder sin turne i Åre. För ganska exakt ett år sedan gick det att se honom uppträda på Åre creperie och logi. Nu är han tillbaka men på en ny scen och med ett nytt album, En blyg viol som släpptes i maj. Johan Airijoki är känd för sin dialektala sång och sina glesbygdsbetraktelser.

The Photophonics Det Östersundsbaserade musikprojektet leds av Andreas Axelsson. Tanken bakom projektets mångfald är någonstans en strävan efter att göra varje spelning med The Photophonics unik både i ljudbild och i konstellation. The Photophonics har beskrivits som en suggestiv ljudvägg där "trippiga" 90-tals rockdängor varvas med lugnet från Jämtlands fjäll och skogar.

25 januari Åre Sessions pre-party på Country club

Amwin

Amanda Winberg, går under artistnamnet Amwin. Hennes senaste singel ”Delorean” kom ut i oktober 2018. 2015 kom Amanda Winberg på andra plats i Idol och har sedan dess uppmärksammats både för sin musik och för sina intressanta kreationer på galatillställningar.

Gonza-Ra

Under 2018 har Josef Nilsson även känd som Gonza-Ra släppt tre singlar, “¿Hem?”, “Härregud” och senast ”Intakt”. Han är hemmahörande i kollektivet Random Bastards, som förutom att släppa musik med musiker som Fricky, Cleo, Alexander Juneblad även står bakom en hel del skate- och snowboardfilmer, klädkollektioner och även egna festivaler.

28 januari Salvatore Ganacci på Bygget

Emir Kobilić är mer känd som Salvatore Ganacci. Han är en välkänd svensk musikproducent och Dj. 2014 lanserade han sitt första musikaliska samarbete tillsammans med Jillionaire, medlem i Major Lazer. Debutsingeln "Fresh" blev snabbt en klubb-hit världen över.

