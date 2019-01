Efter Di Levas Bowiehyllning - släpper konceptplatta om att jorden invaderas av hybrider

29 föreställningar blev det av Di Levas Bowie-krogshow på Hamburger Börs i Stockholm i fjol. Nu drar den ut i en konsertversion i landet under namnet "Changes" där Östersund och OSD nås 20 mars.

– Vi kan inte göra alla specialgrejorna på scenen som fanns i krogshowen. Men jag är ju samma, haha - och själva hjärtat i föreställningen är ju jag och det jag gör. Det här blir mer som att se en klassisk Bowie-konsert, typ då han spelade i Kungliga Tennishallen 1976 - än att se honom i ett tv-program. Jag skulle säga att arrangemangen som är desamma som i krogshowen, förmodligen kommer låta ännu bättre på turnén.

Låtlistan är inte helt klar när tidningen pratar med Di Leva. Det är "döda dina älsklingar" som gäller. Till exempel kommer inte "Station To Station" vara med, 17-åriga sonen Cosmos Bowie-favorit, men kanske introt från den i någon form.

– Det är tufft att välja. Vilka som kännas meningsfulla får visa sig under de stundande repetitionerna. Men jag vet vis av erfarenhet att man alltid ska repa in fler låtar än man behöver. Sen måste jag fundera på hur långt allt ska vara, annars är risken att vi spelar i flera timmar så folk får träsmak, säger Di Leva och levererar ytterligare ett av sina många långa skratt.

När vi pratar ska Di Leva precis in till sin akupunktör.

– Jag behöver det för att palla, då jag parallellt jobbar med att slutmixa mitt senare i år kommande album "The Hybrids". Jag går i skift med mig själv. Plattan handlar om en tyst invasion av hybrider som kommer till jorden. Nu när artificiell intelligens utvecklas allt mer kommer snart vartenda ett av våra andetag registreras. Vi analoga människor tvingas gå in i en digital sfär.

Första singeln "Men In Black" släpps omkring april eller maj. Smaka även på låttitlar som "Roswell" och "We Come In Peace" så förstår du att den synthpoppiga given kommer bli guld för Arkiv X-diggare.

– Även om den går att lyssna på som en vanlig popplatta var Claes Olsons (Gävlebördigt musikbransch-proffs) reaktion: "du kanske måste ha en kurs kring den här skivan?", haha.

Di Leva kallar "The Hybrids" för ett "geopolitiskt album" och vi kommer osökt in på att Sverige precis fått en regering efter många om och men då vi pratar.

– Jag får önska politikerna lycka till, men de försöker bara reagera på det som händer, i stället för att styra över det som händer. Deras ideologier kom till på 1700-, 1800- eller i bästa fall tidiga 1900-talet. Jag tycker de ska komma in i nutiden.

Till Östersund kommer Di Leva gärna.

- Jag har spelat i det vackra Östersund många gånger genom åren och vid varje besök ser jag till att ta en långpromenad längsmed Storsjön. Varje gång ser jag fram emot att få en glimt av det mytomspunna Storsjöodjuret. Det blir en ny promenad i vår, hela bandet följer med. Nu vet ni vad vi är ute och spanar efter, om ni ser ett spejande rockband i stan, säger Thomas Di Leva.