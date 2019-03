Humor, mörk underground och vilda riff – såhär blir nöjeshelgen i Åre

28 mars Hoffamestro på Bygget

Bandet som lever på gamla meriter är här ännu en gång. Senaste släppet var det självbetitlade albumet Hoffmaestro som kom ut 2014, där låten ”Highwayman” finns med, en låt med över 50 miljoner lyssningar på Spotify. Låten finns dock med ända sedan 2006 då debutalbumet The storm kom ut.

Genom åren har de spelat på några av Sveriges största festivaler och är välkända för sina livade liveframträdanden. Sedan starten har de levererat många hits som tidigare nämnda ”Highwayman”, men även ”So you do”, ”Young dad”, ”Seize the day” och ”Memories in blue”.

29 mars Jessie Granqvist på Mötet

Jessie Granqvist kommer från den växande undergroundscenen i Stockholm. Allt började 2011 och snabbt blev hon ett välkänt ansikte på bland annat raves och open airs. Hon är känd för sitt mörka och meditativa ljud som förenas i en dansbar mix.

30 mars Spiders på Rockebo

Spiders består av Ann-Sofie Hoyles (sång), John Hoyles (gitarr), Olle Griphammar (bas) och Ricard Harryson (trummor).

6 april släpper de sitt nya album Killer machine. En uppföljare till Shake electric som släpptes 2014 och de tredje i

Musiken beskrivs som ett fint nät av vilda riff, förhäxande sång, förförande rytmer och punkig soul.

30 mars stand up med Mårten Andersson på Tott hotell

Mårten Andersson från Stockholm är främst komiker men också programledare och entreprenör. Mårten debuterade som ståuppkomiker år 2000. Vid 25 års ålder slog han igenom som komiker i P3 programmet ”Pippirull” där han gjorde imitationer av bland andra Dr Alban och Mikael Persbrandt. Tidigt i humorkarriären blev han utsedd till ”Årets rookie” på Svenska standupgalan och några år senare utsågs han till ”Årets komiker” av Cafés läsare.

2004 grundade han standupklubben Raw. Klubben gick från en gratisklubb i en trång källare till fullsatta shower i Globen och på Friends arena med Jerry Seinfeld och Eddie Izzard.

31 mars Jack Moy på Krus

Sedan Jack Moy och Glöden bildades 2010 i Upplands Väsby har bandet växt sig både större och starkare. Numer är det enbart Jack Moy som senast släppte singeln ”I´m toxic”. Innan det kom albumet Live fast, die fast, 2018. I mars ger de sig ut på turné och tredje stopp blir Åre. Strax innan dess, 28 mars kommer det gå att lyssna på den nya singeln ”Lucky losers”.

3 april Labyrint på Country club

Labyrint har precis varit ute på turné med "Ortens favoriter" för att fira sitt tio års jubileum. Medlemmarna AKI, Dajanko, Jacco och DJ Sai jobbar för fullt med nya låtar till sitt kommande tredje album som de planerar att släppa självständigt på Redline recordings under 2019. Labyrint har turnerat flitigt och ett flertal av deras låtar som går i hiphop/reggaetakt har över tio miljoner lyssningar. De har släppt två album, sju Ep och singlar som “Fakking fin”, “Ortens favoriter” och “Broder”. Läs också: Junior Brielle från Östersund om året efter hyllade debuten: ”Sex, droger, sena nätter och tv-spel”