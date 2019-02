Jamtli måste höja säkerheten – klimatförändringar kan hota länets kulturhistoria

Nationalmuseum Jamtli tillhör de tretton centralmuseer som har en särställning i landet eftersom de är en del av ett statligt åtagande. Att bevara museernas samlingar är en viktig del i förvaltningen av kulturarvet. I granskningsrapporten "Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning" riktar Riksrevisionen bland annat kritik mot museernas bristande ordning på samlingarna där föremål under lång tid inte har registrerats på ett betryggande sätt.

– Vi har bra koll på våra föremål och registrerar dem digitalt, men det är ett pågående arbete så det finns ju alltid sådant som är oregistrerat, säger Minna Lehtomäki, 1:e antikvarie på Jamtli.

Riksrevisionen benämner även museernas åtgärder mot stöld och skadegörelse som otillräckliga.

– Jag kan säkert instämma i den analysen, men på Jamtli jobbar vi väldigt mycket med just de områdena. Vi har fått ner antalet polisanmälningar till i snitt två per år, från tio per år, säger Anders de Sinegube, fastighetschef och säkerhetsansvarig på Jamtli.

Riksrevisionen rekommenderar nu museerna att bland annat se över sina rutiner för tillträdesbegränsningar, ordna rutiner för att minska insiderproblematiken och få fram ändamålsenliga magasin.

Minna Lehtomäki och Anders de Sinegube berättar att hela länsmuseet Jamtli är inne i ett tvåårigt projekt där de tillsammans med Riksantikvarieämbetet arbetar med bland annat riskanalys, sårbarhetsanalys och restvärdesräddning med samtliga utspridda förvaringsplatser (Havremagasinet, Kronmagasinet, bergrummet i Lockne, utemiljöerna med flera) i åtanke. Sammanställningen delas med Räddningstjänsten.

– De måste veta vad de ska ta om något händer, säger Minna Lehtomäki.

– Vi värderar föremålen främst utifrån kulturhistoriska värden. Vad är viktigt för Jämtlands och Härjedalens historia? Det kanske inte alltid är penningvärdet.

Minna Lehtomäki tror att klimatförändringarna har varit en stark bidragande orsak till att Jamtli och andra museum nu börjar tänka mer på säkerhetsarbetet.

– Hur påverkar översvämning, storm, brand eller något annat vår förvaring av föremål? Det ligger rätt i tiden – det händer ju saker i världen som gör att folk börjar fundera mer och jag tycker att det är bra med ökad medvetenhet. Målet är att ha en komplett riskanalys efter projektet, säger hon.