Kingen 40-årsjubilerar med Logrock – "Ovärderlig bildskatt"

Anledningen till besöket är att ”Kingen” firar 40 år som artist och att han ska få berätta om den nya bok han just nu skriver på.

Det första jag slås av när när Kingen bjuder in mig till sin studio, är alla musikprylar och skivor som finns precis överallt. Kingen ursäktar röran, men jag förklarar att det bara är bildmässigt bra, så för mig får det vara hur stökigt som helst.

Jag är här för att Kingen ska få berätta om sin nya bok, men också för att han ska få tala om sina 40 år på scenen. Under pratstunden med kaffe och wienerbröd så är det svårt att få något grepp om inte Kingen får berätta sin 40-åriga historia från början. Den korta varianten …

– Okay, då börjar vi i Sveg där jag föddes 1968, börjar Dan Torgny Karlsson, som är Kingens fullständiga namn.

– Så länge jag minns har jag varit musikintresserad och redan i skolan så spelade jag och några kompisar på rasterna och så småningom bildade vi bandet Poprocks. Jag spelade orgel och vi fick 20 kronor var i gage för en spelning. Men sångaren fick 25 kronor. Det var då jag bestämde mig för att börja sjunga, skrattar Kingen.

1980 bildades ett nytt band som hette Kingen and the Pants.

- Då slog vi igenom riktigt och vi spelade på krogar och under pauserna vid olika danser. Det var vid den här tiden som min pappa förstod att jag nog inte skulle bli bilskollärare, som han hade hoppats. Fast å andra sidan undrar jag själv ibland vad jag ska bli när jag vuxit upp, funderar Kingen som nu är 51 år.

- När jag var 16 så började jag i musikgymnasiet i Härnösand och året efter fick jag vid ett tillfälle chansen spela med ”Burken” Björklund, Shanes och Lill-Babs. Burken gillade mig och han ordnade så att jag fick spela med Rockfolket, som var enormt stora vid den här tiden.

1988 bildades duon Kingen och Hallgren. De blev också snabbt populära och spelade på after ski och diverse krogar.

- 1993 flyttade jag till Stockholm och bildade Kingen trio. Jag fick också vara med i några svenska filmer och i en reklamfilm för IBM. Den spelades in i Hollywood och jag fick åka limousine till jobbet varje dag i tio dagar. Det har aldrig hänt varken förr eller senare.

Det var också i den här vevan som Kingen började spela med Boppers. Från början var det meningen att det skulle bli ett kortare inhopp, men Kingen blev kvar hos Boppers i fem och ett halvt år.

Nu började Kingen med familj längta tillbaka till länet och de flyttade till Ås.

- Jag hade olika uppdrag vid den här tiden och kände mig som potatisen som går att använda till allt.

2008 kom skivan ”Ride with me” som spelades in i Östersund. Den slog bäst i USA där en recensent skrev att ska man hitta roten till den amerikanska musiken ska man vända sig till Sverige. Det tyckte jag var ett bra betyg. Jag fick även ett anbud att åka över till USA, men det var inte aktuellt då vi just hade fått vårt tredje barn.

Familjen flyttade så småningom till Hackås och efter några år där så var det dags att flytta igen, nu till Falkenberg.

- Det var för att vi skulle komma närmare kontinenten. Men efter några år i Sydsverige så började vi längta tillbaks till Hackås igen och vi bestämde oss för att flytta.

Det var i den här vevan som Kingen började jobba med musikföreställningen ”När rocken kom till Sveg” som blev en dundersuccé och man spelade 90 föreställningar över hela landet.

Innan musikföreställningen kom till, gav Kingen ut en bok med samma namn och nu är det alltså dags för bok nummer två.

- Den ska heta ”Logrock” och det är ett namn som jag snott ur en tidningsannons 1959. Boken ska handla om olika band som spelat på småorter i Jämtland och Härjedalen på 1950- och 1960-talen. Jag har fått tillgång till en ovärderlig bildskatt från Monica Wåhlèn i Svenstavik. Hennes man Ivan åkte runt på olika spelningar och plåtade, många bilder har han tagit från scenen. Här finns bilder på ett då helt okänt band som hette ”Sven-Ingvars”. De presenterades som Värmlands Cedermarks. Här finns okända bilder på andra svenska artister som Owe Thörnkvist och Little Gerhard, men flest bilder finns det på Roland Cedermark. Han som bytte skjortor fem gånger per spelning.

- Roland var enormt populär. Det var ju så nära Elvis man kunde komma.

Samtidigt som Kingen har jobbat med sin nya bok har han också gjort klart ”När rocken kom till Sveg två”.

- Jag hoppas att den får samma fina mottagande som ettan. Jag tycker själv att den här föreställningen är ännu bättre än de första, säger kingen. Jag har bytt ut 75 procent av innehållet från den musikalen.

Hur ska du fira dina 40 år på scenen?

­– Jag har funderat på det och det kan bli några överraskningar. Men jag vill inte avslöja något ännu, säger Kingen.