Mary Wollstonecraft – den stora rättvisefilosofen

Mary Wollstonecraft gick bort 1797 endast 38 år gammal. Ett par dagar tidigare hade hon fött sin andra dotter, den blivande författarinnan Mary Shelley, som sedan skulle skriva skräckromanen ”Frankenstein” (1818), ett av litteraturhistoriens mest berömda och inflytelserika verk.

Wollstonecraft hade hunnit med osannolikt mycket under sitt liv. Född i London som äldsta barnen i en syskonskara av sju överlevde hon en djupt tragisk barndom. Hennes far Edward John Wollstonecraft var egentligen en förmögen man, men så glad i flaskan och äventyrlig i affärer att familjen konstant hamnade i obestånd. Han var en våldsam person som plågade sin familj under sina fyllor. Tidigt försökte Wollstonecraft skydda sin mamma Elizabeth och småsyskonen från faderns grymhet.

Som 19-åring lämnade hon hemmet och arbetade som sällskapsdam åt en änka i Bath, men återvände ett par år senare för att ta hand om sin dödssjuka mor. Därefter förverkligade Wollstonecraft tillsammans med väninnan Fanny Blood sin dröm om att öppna en flickskola.

Skolan var förlagd i ett område av London där många prominenta och radikala intellektuella bodde. Bland annat lärde Wollstonecraft känna pastorn och filosofen Richard Price, vars idé om att människan genom förnuftet kunde avgöra vad som var moralisk rätt och fel blev en viktig utgångspunkt för hennes eget tänkande.

När Blood dog i barnsäng blev Wollstonecraft nödd att lägga ner flickskolan och tog i stället tjänst som guvernant hos en rik familj på Irland. Hon lärde sig själv franska, tyska och holländska och kunde på så vis ta del av tidens kontinentala tankeliv. Så småningom fick hon anställning som översättare och assistent på ett förlag i London.

Wollstonecraft började nu skriva artiklar om allt från politik och filosofi till religion och litteratur och fick sina egna böcker utgivna. Hon blev en del av den brittiska huvudstadens intellektuella sfär och lärde känna kulturpersonligheter som människorättsteoretikern Thomas Paine, konstnären William Blake och inte minst filosofen William Godwin, anarkismens fader, som hon så småningom gifte sig och bildade familj med.

Som politisk tänkare provocerades hon av den irländske filosofen Edmund Burkes inflytelserika bok ”Reflektioner om franska revolutionen” (1790), ett portalverk för den moderna konservatismen. Burke vände sig mot de franska revolutionärerna och upplysningstänkarnas mekaniska syn på samhället som något som kan ritas om och förändras genom våld och långtgående reformer. Han hävdade i stället att ett samhälle är som en organism som långsamt växer fram över tid, det byggs upp över generationer och dess traditioner och institutioner bär samlad erfarenhet och klokhet om hur det ska fungera. Burke förordade därför försiktiga samhällsförändringar och försvarade ärvda privilegier.

I hans argument såg Wollstonecraft ett bålverk för fortsatt förtryck av kvinnor och manliga arbetare. Genom lika tillgång till utbildning skulle den typen av orättvisor som Burke försvarade kunna undanröjas, tänkte hon. På så vis får alla, oavsett börd eller kön, möjlighet att ta vara på sina förmågor och talanger och förverkliga det liv de själva vill leva. Wollstonecraft ville också få bort bestämmelser som hindrade kvinnor från att utbilda sig och verka inom yrkeslivet som exempelvis läkare eller affärsmän.

Till skillnad från Burke satte Wollstonecraft stort hopp till den franska revolutionen, men hon såg inte heller det odiskutabla våld och förtryck mot oskyldiga människor som också följde av den.

Wollstonecraft tänkte sig att människan och hennes samhällen kan bli bättre om alla människor får tillgång till utbildning och bildning. För människan är en moralisk varelse och den etiska kompassen kan endast utvecklas i frihet utan tvång och underordning, men det sker i samförstånd med och respekt för alla i samhällsgemenskapen som är människans naturliga sammanhang.

Att fostra människor till rätt karaktär var därför viktigt för Wollstonecraft. Varje person ska eftersträva hederlighet, mod, omdöme, självständighet, självtillit och rättrådighet. På vis kan ett varmare samhälle skapas där människor varje dag handlar för att det ska bli bättre. Hennes individualism är ingen rå självupptagenhet eller egoism.

Wollstonecraft hävdade att barn kan bli socialt fungerande och vänliga personer som vuxna om de får växa upp i trygga och omtänksamma miljöer där de bemöts med respekt i stället för auktoritära beteenden. Föräldrar och lärare ska vara generösa, rättvisa, ärliga och kärleksfulla mot små och unga. Det brittiska samhällets internat och elitskolor ville hon avskaffa och i stället inrätta en folkskola för alla ungar oavsett samhällsgrupp, där skulle flickor och pojkar undervisas tillsammans och på så vis skapa vänskapsband och förståelse mellan könen.

Till skillnad mot samtidens andra pedagogiska tänkare, som framför allt den schweiziske filosofen Jean-Jacques Rousseau, ville Wollstonecraft att flickor och pojkar skulle få samma uppfostran och skolgång. Genom att män och kvinnor fostras olika, utvecklar de också skilda karaktärsdrag, hävdade hon. Det innebär att kvinnor underordnas och görs fogliga medan män lär sig att ta för sig och dominera. Män ska vara modiga, självständiga, handlingskraftiga och omdömesgilla, medan kvinnor förväntas utveckla skönhet, behag, underdånighet och lydnad. På så vis upprätthåller männen sin makt i samhället.

Likt liberalismens fader, den engelske filosofen John Locke, hävdar Wollstonecraft att människan i sin natur och som Guds avbild äger särskilda rättigheter, men till skillnad från honom räknar hon aldrig upp vilka de skulle vara. Däremot fokuserar hon på att människors frihet är beroende av social och ekonomisk trygghet, liksom utbildning och god fostran. På så vis kan hon utveckla sina förmågor och talanger. Wollstonecraft hävdar också att dessa rättigheter inte är begränsade till det offentliga livet, även i den privata sfären finns det gränser för hur man inom familjer får bete sig mot varandra.

I långt större utsträckning än Lockes klassiska liberalism är hon en tidig socialliberal med stor tilltro till det starka samhället som grund för individens frihet. I sin politiska filosofi hävdar Wollestonecraft att statens främsta uppgift är att verka för social rättvisa, att skydda och hjälpa samhällets svagaste. Hon vill därför att det ska finnas system för att stötta sjuka och handikappade, men också fattiga. Genom ekonomiska och sociala reformer ska fattigdom och orättvisor avskaffas. Wollstonecraft går betydligt längre i sin jämlikhetssträvan än vad många av dagens socialliberaler och socialdemokrater skulle gå med på, hon föreslår rena socialiseringar och omfördelning av ägande för att uppnå det rättvisa samhället.

Wollstonecraft vände sig mot sin samtids klassamhälle och hävdade att det Storbritannien hon levde i var ett rike för de rika, där lagstiftningen skyddade dem med egendom och pengar samtidigt som den skapade tuffa villkor för mindre bemedlade och delade ut hårda straff till dem som nödgades till stöld för att ens kunna leva. Stora ekonomiska och sociala skillnader skadar enligt Wollstonecraft ett samhälles moral och vänder människor emot varandra när de i stället borde samarbeta. Hierarkier skapar samhällen där människor egennyttigt slickar uppåt och sparkar neråt.

Hon är fullt ut demokrat, Wollstonecraft vill att styrelsesystemet ska vara rotat i folkets förtroende och representation. Under hennes livstid var bara 3 procent av befolkningen representerad i det brittiska parlamentet och samtliga ledamöter var män. För Wollstonecraft var det givet att också kvinnorna, arbetarna och medelklassen skulle få vara med och fatta beslut om det samhälle de levde i.

Hon beskrevs närmast som ett monstrum av många män under sin levnad och efter sin död, men hennes tankar återkommer i 1800-talets litteratur, som i Jane Austens romaner som skildrar kvinnors längtan efter förverkligande i en begränsande och orättvis tillvaro. Wollstonecrafts visioner kom så småningom att influera kvinnorörelsen och nära 80 år efter hennes död återanvände den brittiske liberale politikern och filosofen John Stuart Mill hennes argument och tankar i boken ”Förtrycket av kvinnorna” (1869).

Hon influerade också kvinnliga intellektuella som författarinnan Virginia Woolf och anarkisten Emma Goldman i början av 1900-talet och blev åter en inspirationskälla till den akademiska feministiska vågen under 60- och 70-talen. En av vår tids mest framträdande filosofer och rättviseteoretiker, den indiske filosofen, nationalekonomen och Nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen, utgår tydligt från Wollstonecrafts filosofi i sin uppfattning om rättvisan.

