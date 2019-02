Nationalmuseum befarar 30 miljoner i underskott – men förlusten påverkar inte konsthallen på Jamtli

Förlusten räknas på de merkostnader som Nationalmuseum fått sedan nyöppningen på Blaiseholmen i Stockholm. Ett rekordstort antal gratisbesökare har velat se de nyrenoverade lokalerna. I en skrivelse till regeringen ser museiledningen två lösningar: återinförd entréavgift från april eller årlig kompensation med 60 miljoner kronor. Merkostnaderna handlar om extra personal, köhantering och slitage.

Hur det befarade underskottet påverkar Nationalmuseum Jamtli är ännu oklart. Men biträdande museichef Christina Wistman ser inte i nuläget att de påverkas och Nationalmuseums intendenter fortsätter planera nästkommande utställning som tänkt.

Driftkostnaderna av konsthallen i Östersund har delats av Jamtli och Nationalmuseum och beräknades att kosta nio miljoner per år. Inför öppningen förra året blev det klart att Nationalmuseum halverat sitt anslag. Under 2018 skulle Nationalmuseum därför inte bidra med mer än två miljoner till driften i Östersund. Facit blev en utställning per år än de tänkta två.

I Östersund är konsthallen med de tillfälliga utställningarna förlagd med entréavgift, till skillnad från Stockholms Nationalmuseum där fasta utställningar ingår i de statliga museernas fria inträde. Överintendenten Susanna Pettersson föreslår nu dock att Nationalmuseum inför entréavgift om inte regeringen ökar den årliga kompensationen.

Nästa utställning i Östersund fokuserar på förra sekelskiftet och är planerad att öppna i sena maj. Utställningen "Från gryning till skymning" kommer visas som planerat och lovat, uppger personalen.