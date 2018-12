Nu blir den hyllade romanen om besatthet tv-serie – premiär i julhelgen

- Framgångarna gör inte att nervositeten försvinner. Det där är en känsla som aldrig försvinner, säger Kepnes till TT.

"Du" handlar om Joe, som arbetar i en bokhandel i New York. Han blir intresserad av den vackra Beck och börjar förfölja henne, både bokstavligt och på sociala medier.

Joe drar sig inte för att mörda personer som han känner står i hans väg. Till sist faller Beck för Joe. De inleder ett förhållande, men han är ständigt svartsjuk.

Handlingen berättas ur Joes synvinkel, och detsamma sker i tv-serien med hjälp av en berättarröst.

Jag har fått vara med i den kreativa processen.

- Jag hade turen att få arbeta med producenter som verkligen älskade boken, och jag har fått vara med i den kreativa processen. Jag har också skrivit manuset till ett av avsnitten. Och jag förstod ju att man måste ändra på saker, ta bort eller lägga till nya rollfigurer, men ändå få fram det jag ville säga med boken, säger Kepnes.

Kepnes var också delaktig i att välja ut skådespelare.

- Så fort jag såg Penn Badgley så tänkte jag "det där är Joe".

Hur handlingen slutar i "Du" ska inte avslöjas här, men Joe återkommer i uppföljaren "Gömda kroppar". Den utspelas i Los Angeles, och ska också bli tv-serie för Netflix.

- De jobbar med manuset just nu och vi hoppas kunna börja spela in under 2019. Fast den här gången kan jag inte vara så involverad, min tid tas upp av min nästa bok.

Efter "Gömda kroppar" skrev Kepnes thrillern "Providence", som inte handlade om Joe, och det gör inte heller den kommande boken. Men hon tänker inte lämna Joe, som i slutet av "Gömda kroppar" hamnat i riktigt trubbel.

- Och där kan vi ju inte lämna honom, säger Kepnes.

Det är underbart att kunna hålla kontakt med alla läsare genom sociala medier.

I "Du" har sociala medier en stor plats - Joe använder Twitter och Facebook för att manipulera och lura Beck. Caroline Kepnes har själv en kluven inställning till fenomenet.

- Det är underbart att kunna hålla kontakt och tala med alla läsare genom sociala medier. Det är magiskt. Samtidigt vet jag ju hur det kan användas på fel sätt.

Den kommande boken handlar om "en kvinnlig motsvarighet till Joe". Och medan Kepnes arbetar vidare med den förhandlar hon om en filmatisering av "Providence".

- Diskussioner pågår, så mycket kan jag säga.

Gunnar Rehlin/TT

---

Fakta: "Du"

Bygger på Caroline Kepnes roman med samma namn och handlar om bokhandlaren Joe som faller för en kvinna med författarambitioner. Med hjälp av sociala medier nästlar han sig metodiskt in i hennes liv.

I rollerna: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry, Nicole Kang med flera.

Premiär på Netflix den 26 december.