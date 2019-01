Spelet bakom miljarderna – så ser den nya finansmarknaden ut

”Smulor från den rike mannens bord” var förr vanliga karikatyrer. Feta kapitalister satt vid dignande bord under vilka utmärglade människor slogs om smulorna. Teckningarna var satir, men uppfattningen att det som var bra för de rika spreds till de fattiga var riktig under många år. Det vet alla som vuxit upp under decennierna efter andra världskriget. Så är det inte längre.

En orsak till att det fungerade var en överenskommelse i Bretton Woods år 1944. Då beslutades om kontroll av globala kapitalrörelser, för att minska risken för ekonomiska kriser och instabilitet. Bankerna var i huvudsak nationella och erbjöd service för företag som investerade och privatpersoner som lånade till villor. Valutorna i världen var knutna till dollarn, vars värde reglerades av USA:s guldinnehav. Det förändrades i samband med det kostsamma kriget i Vietnam då dollarn, efter beslut av Nixon 1973, inte längre värderades i relation till guld.

Avgörande förändringar inträffade under 80-talet med nyliberalismens framgångar, med Reagan och Tatcher som galjonsfigurer. Det som kommit att kallas Tatchers Big Bang var en omfattande avreglering av valutatransaktioner, även om London redan på 50-talet brutit med överenskommelsen i Bretton Woods och ”tjuvstartat.” Kapitalrörelserna segertåg har fortsatt, men inget gott faller längre från de rikas bord. Smulorna har ersatts av sugrör som de under bordet fyller med näring som sugs upp till de rika.

Utvecklingen har varit särskilt tydlig i Storbritannien där finanskapitalets makt är koncentrerad till London med stor tillväxt medan det omgivande brittiska samhället fått det sämre. Med en avreglerad finansmarknad kan kapitalet söka sig till platser där profiten är störst, ofta där skatten är låg och reglerna få. Så har det varit i London, inte bara för brittiska banker. Därför har den varit finanskapitalets huvudstad.

Londons attraktion för rika präglar bostadsmarknaden i välbärgade stadsdelar. I ”Moneyland” försöker Oliver Bullough ta reda vilka som äger fastigheterna vid Eton Square i Belgravia, en kort promenad från Buckingham Palace. Det lyckas inte. Ägarna är gömda bakom komplicerade nätverk av företag registrerade i länder som Liberia, Panama, Lichtenstein, Brittiska Jungfruöarna, Gibraltar och den amerikanska delstaten Delaware, för att nämna några platser. Mer än 100 000 fastigheter i England och Wales är registrerade på detta sätt.

Även andra förmögenheter, inte minst från narkotikasyndikat och miljardärer i diktaturer, upprätthåller anonymiteten med flitiga namnbyten för företag som snabbt förflyttar registreringar mellan olika platser. Det är ett utmärkt system för att förhindra insyn från myndigheter. Talrika exempel finns i Oliver Bulloughs ”Moneyland” och Nicholas Shaxsons ”The Finance Curse.”

För att lösa på problemet med anonyma ägare stiftade det brittiska parlamentets en lag som krävde att en person kunde kontaktas. Det löste de anonyma företagen genom att utse agenter. Bullough lyckas få reda på att Edwina Coales är direktör för 1 960 fastigheter. När han försökte få kontakt fick han besked om att hon varit död i fem år, även som avliden fungerade hon som kontaktperson för anonymiserade företag.

Finanskapitalets makt illustreras av Nicholas Shaxson som visar bankernas eftergifter för att få handla med kinesiskt kapital. Samma dag 2015 slöts två avtal. Kinesisk valuta för bankerna i London och kinesiskt ägande i ett kärnkraftverk och överenskommelse om kinesisk design för två nya kärnkraftverk. Brittiska säkerhetsexperter såg med skräck på avtalet, men det firades med pumpa och ståt. Kinas president Xi Jinping fick lyssna till saluter från Green Park och the Tower of London och åka i kunglig kortege på the Mall till Buckingham Palace.

Medan Oliver Bullough och Nicholas Shaxson skildrar Londons gästfrihet för finanskapitalister, brottslingar och diktatorer från hela världen skriver Yanis Varoufakis i ”Adults in the Room – My Battle with Europe´s Deep Establishment” om ett helt annat bemötande under förhandlingar med EU för att lösa Greklands skuldkris. Varoufakis var professor i ekonomi på universitet i flera länder innan han blev blixtinkallad som finansminster för att leda förhandlingarna med EU. Om detta handlar hans bok. Den är spännande som en thriller och en omskakande uppgörelse med toppstyrning, svindel och lögner hos Europas politiska etablissemang. Macbeth i Oidipusland är hans rubrik för förhandlingarna.

Grekland var lagom stort för makthavarna, till skillnad från konkursfärdiga tyska och franska storbanker, som i likhet med bankerna på Wall Street, var för stora för att falla. Huvudregeln för makthavarna är off the record. Det som sägs i slutna rum får inte komma ut. Många insiders är så långt inne i sina nätverk att de inte har någon kunskap om vad som sker utanför, många tänker inte ens på att det finns något utanför, skriver Varoufakis.

Oliver Bullough, Nicholas Shaxson och Yanis Varoufakis skildrar särskilda områden av finanskapitalets praxis. Adam Toozes 700 sidor tjocka ”Crashed – How a Decade of Financial Crises Changed the World” ger en monumental helhetsbild. Det är en lysande och stundtals krävande lektion i ekonomisk historia, med fokus på det som hänt efter krisen 2008. Fastighetskrisen i USA 2008 varade länge. 2010 drabbades en miljon hem av utmätning och fyra miljoner var mer än tre månader efter med att betala lånen. I Florida tvingades mer än 10 procent att lämna sina villor.

De rika på Wall Street hade orsakat krisen. Medelklassen och de fattiga på Main Street fick ta smällen. Staten gav hundratals miljarder till bankerna för att förhindra konkurs. Vanliga husägare fick ingen hjälp. Året efter var det business som vanligt på Wall Street.

Bonusarna till bankernas chefer satte nytt rekord med 145 miljarder dollar.

Ett återkommande tema är avregleringen av finansmarknaderna över hela världen och den bristande kontrollen som i stort har inneburit att alla regler utom en har upphört att gälla. Den som tjänar mest vinner. Inte bara de största bankerna har varit för stora för att falla, även de som organiserat och styrt affärerna har varit för mäktiga för att straffas. London har varit spindeln i nätet. Där har de stora bankerna kontor och därifrån har pengar skickats fram och åter till platser där beskattning kan undvikas.

