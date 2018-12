Storfilmer i Rossön, Tännäs, Järpen och Kälarne: Här kan du gå på jul- och mellandagsbio

I år är det en berättelse om Mary Poppins, en ny animerad film om Bamse och en svensk romantisk komedi med David Hellenius i huvudrollen som dominerar bioprogrammet i Jämtland och Härjedalen. I julhelgen och mellandagarna har du chansen att se den svenska storsatsningen "Lyckligare kan ingen vara" inte mindre än elva gånger på landsortsbiografer i länet. På juldagen inleds biohögtiden med visningar av "Bamse och dunderklockan", "Lyckligare kan ingen vara" och "Mary Poppins kommer tillbaka". På biograferna runt om i länet visas också "Operation Ragnarok", "Goliat", "Suspiria", "A star is born", "Widows", "Bumblebee" och "Robin Hood".

I Östersund visar Filmstaden förutom nämnda filmer också "Fantastiska Vidunder: Grindelwalds brott", "Flyg sa Alfons Åberg", "Green book", "Grinchen", "Mortal Engines", "Spider man: Into the Spiderverse", "Sune vs Sune" och "The wife" under jul- och mellandagveckan. På Folkets bio Regina visas filmerna "Shoplifters" och "Green book" under veckan.

Juldagen 25/12:

"Mary Poppins kommer tillbaka" kl 19, Saga bio Gäddede

"Bamse och dunderklockan" kl 15, Valhall bio, Rossön

"Bamse och dunderklockan" kl 15 Folkets Hus Bio Ytterhogdal

"Bamse och dunderklockan" kl 14 Bräcke bio

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Valhall bio, Rossön

"Lyckligare kan ingen vara" kl 00.01 Bion i Tännäs

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Vemdalsbio

"Lyckligare kan ingen vara" kl 18 Bräcke bio

Annandagen 26/12:

"Bamse och dunderklockan2 kl 15 Ordenshusbio, Brunflo

"Bamse och dunderklockan" kl 15 Bion i Tännäs

"Bamse och dunderklockan" kl 15 Norden bio Kälarne

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Ordenshusbio, Brunflo

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Centrum Hammarstrand

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Bion i Tännäs

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Folkets Hus Bio Ytterhogdal

"Lyckligare kan ingen vara" kl 18.30 Norden bio Kälarne

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Järpenbion

"Mary Poppins kommer tillbaka" kl 15 Järpenbion

"Mary Poppins kommer tillbaka" kl 17 Vemdalsbio

"Operation Ragnarok" kl 18 Bräcke bio

28/12:

"Goliat" (Sv. txt) kl 19 Järpenbion

"Suspiria" (4K) kl 19 Vågen, Strömsund

"A star is born" kl 19 Folkets Hus Bio Ytterhogdal

"Widows" kl 19 Vemdalsbio

30/12:

"Bohemian Rhapsody" kl 19 Ordenshusbio, Brunflo

"Bamse och dunderklockan" kl 15 Centrum, Hammarstrand

"Bamse och dunderklockan" kl 15 Järpenbion

"Lyckligare kan ingen vara" kl 19 Järpenbion

"Mary Poppins kommer tillbaka" kl 19 Centrum, Hammarstrand

"Robin Hood" kl 19 Bio Sveg

"Bumblebee" kl 18 Bräcke bio

Källa: Bioguiden