Förbluffande avslöjanden under studiebesök i Vita huset – medarbetare guidar till Trumps värld

Vill du gå på studiebesök i Vita huset? Varsågod och stig in. Bob Woodward guidar. ”Fear” är samtal och sammanträden, intriger och skvaller. Autenticitet är stor. Läsaren sitter på armlängds avstånd från borden där besluten fattas, Woodward har använt sig av konfidentiella bakgrundsintervjuer. Citaten från förhandsreklamen har främst handlat om hur nära medarbetare förhindrat Trump från katastrofala beslut. Boken visar även hur Trump förhindrat generaler och andra omkring honom från usla beslut. ”Fear” är fylld av avslöjande, förbluffande och inte minst humoristiska samtal.

När Trump vill lämna klimatöverenskommelsen från Paris motarbetas han av dottern och svärsonen. En rådgivare klagar. ”Jaja, men de är från New York och så röstar de på demokraterna”, svarar Trump. Medarbetarna klagar oupphörligt. Vita huset är spelplats för ett verbalt inbördeskrig. Lojalitet med presidenten är undantag. Anklagelserna mot chefen haglar. ”Han är en professionell lögnare.” ”Han tweetrande är en katastrof.”

Det går att läsa en Bob Woodwards “Fear” för att få bekräftat att Trump är en okunnig och farlig narcissist. Många kommer nog att läsa en av höstens mest omtalade böcker på det sättet. Så började även min läsning. Efterhand blev det tydligt att Trump inte bara är korkad utan också vad som på amerikanska kallas ”streetsmart.” Det politiska och mediala etablissemanget i USA har inte varit det.

Generalerna försöker övertyga honom om att fortsätta kriget i Afghanistan.

Samtalen om kriget i Afghanistan är lärorika. Trump vill dra tillbaka de amerikanska trupperna. ”Vad fan gör vi där?” Generalerna förklarar. Trump köper inte deras argument. Han vill lyssna till soldater som inte sitter bakom skrivbord. Soldaternas berättelser övertygar honom om att USA måste lämna landet. Obama, en av USA:s mest krigiska presidenter, talade ständigt om fred. Trump talar ofta om krig, men söker fred. Generalerna försöker övertyga honom om att fortsätta kriget i Afghanistan. De lyckas inte. Ju längre han lyssnar desto mer förbannad blir han. ”Vi förlorar stort i Afghanistan. Det är en katastrof. … Hur många fler döda?” Woodward kommenterar: ”Trumps antiwar argument, practically ripped from a Bob Dylan song.”

Trump har klarat av många kriser på ett utmärkt sätt. När hans uttalande om att han och andra män med makt kunde ta kvinnor på fittan avslöjades bad han om ursäkt, sade att han sagt det elva år tidigare och att han var en annan man nu. En kort tid efter var det teve och han fick åter be om ursäkt, men sade att handling är värre än ord. På första raden i studion satt fyra kvinnor, inbjudna av Trump. De hade blivit sexuellt antastade av Bill Clinton. Hillary hade känt till det och hjälpt sin man att muta, hota eller skandalisera kvinnorna. Att det varit så är dokumenterat i Cristopher Hitchens bok ”No One Left to Lie To.”

Att lyssna till hans peptalk är som att sitta i omklädningsrummet hos ett fotbollslag.

Bob Woodards bok är, såvitt jag kan bedöma, ärlig och uppriktig. För de som vill få sin negativa uppfattning av Trump bekräftad finns massor att hämta. För de som vill få en inblick i hur väl Trump har lyckats finns ännu mer. Steve Bannons agerade under presidentvalskampanjen är imponerade. Kriserna var otaliga och nederlagsstämningen periodvis utbredd. När kampanjpengarna var slut och opinionssiffrorna pekade på en brakförlust rekommenderade de flesta omkring Trump att det var dags att kasta in handduken. Inte Bannon. Att lyssna till hans peptalk är som att sitta i omklädningsrummet hos ett fotbollslag som i halvtid ligger under med fyra noll och se missmodet spridas. Då stiger Bannon fram och skäller: era jävla mesar. Visa att det är stake i er. Sluta deppa. Nu går vi ut och kör över dem. Vi ska vinna! Fattar ni! Vi ska vinna!

Trump är vulgär och det fungerar. För att vulgariteten, hur falsk den än är, ger sken av uppriktighet. Till skillnad från Hillary Clintons väl inövade repliker. Bannon insåg tidigt att det avgörande inte var att få väljarna att tycka om Trump. Det viktiga var att få de att tycka illa om Hillary och inte rösta på henne.

Porträtten av höga militärer är inte bara okritiska utan vanligen idoliserande.

Kommer ”Fear” att förändra något? Nej. Få av de som stöder Trump kommer att läsa boken. Den kommer främst att läsas av de som redan avskyr honom. Bob Woodward har skrivit många böcker om maktens män. Han är en del av etablissemanget. Det märks. Woodward delar de etablerades värderingar och deras syn på de amerikanska krigen i Irak, Afghanistan och andra länder. Porträtten av höga militärer är inte bara okritiska utan vanligen idoliserande. Bob Woodward har i ”Fear” tjänstgjort som maktens sekreterare, Det förtar inte värdet av att få lyssna till samtalen i vita huset.

LITTERATUR

Bob Woodward:

Fear – Trump in the White House

(Simon & Schuster)

Tomas Polvall

