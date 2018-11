Förödande konsekvenser när vetenskap och nationalism möts – Gregor Flakierski minns när Nobelpriset gick till dödsgasens fader

Årets Nobelpriser inom naturvetenskapen är utdelade. Gedigna forskningsinsatser har belönats, alla viktiga, men kanske inte så spektakulära och definitivt inte kontroversiella. Annat var det för 100 år sedan när Nobelpriset i kemi tilldelades en omstridd forskare och en tragisk personlighet.

Varje tid har sina hjältar och antihjältar, och när dessa två roller möts i en och samma människa, framträder epokens motsättningar i all sin dramatiska och tragiska tydlighet.

Så var fallet med Fritz Haber. Han var född 1868 i en tysk-judisk familj i Breslau (nuvarande Wrocław i Polen), han studerade kemi, och gjorde en rejäl vetenskaplig karriär. Den kröntes åren 1905-10 med hans upptäckt av hur man framställer ammoniak genom syntes.

Det låter kanske inte så upphetsande men är i själva verket ett av den moderna vetenskapens viktigaste bidrag. Det möjliggör nämligen produktion av konstgödsel, och tack vare den processen kunde matproduktionen ökas mångfaldigt. Det var helt avgörande för mänskligheten i början av 1900-talet då befolkningen ökade mycket snabbt, det har blivit än viktigare i våra dagar.

Det uppskattas att två femtedelar, eller kanske så många som hälften, av alla människor som lever nu har Habers upptäckt att tacka för sin fysiska existens.

Tyvärr hade upptäckten som så ofta i den moderna vetenskapen en baksida. Den revolutionerade samtidigt framställningen av sprängämnen, vilket fick ödesdigra konsekvenser för vapenindustrin och krigföringen.

Fritz Haber var en glödande tysk nationalist. När första världskriget bröt ut engagerade sig Haber helhjärtat i utvecklingen av kemiska stridsvapen. Vetenskapen var enligt honom till för mänskligheten i fredstid, men i krig tillhörde den fäderneslandet. Han var drivande för att använda stridsgas i krigföringen, och övervakade personligen det första gasangreppet under slaget vid Ypres 1915. Han gjorde noggranna anteckningar över de skador som gasen hade tillfogat sina offer, och hävdade på fullt allvar att kemiska vapen var mer humana än de traditionella och att de skulle få ett snabbt slut på det fastlåsta skyttegravskriget.

Habers fru Clara Immerwahr, som också var kemist, den första kvinnan som doktorerade i kemi i Tyskland, var stark motståndare till makens arbete med stridsgaser. Samma kväll som Fritz Haber firade sina ”framgångar” vid Ypres tog hon livet av sig hemma i trädgården med Habers tjänstepistol.

Dagen efter avreste Haber till östfronten för att övervaka nästa stridsgasattack. Omkring 100 000 soldater dödades av stridsgas under första världskriget, 1,3 miljoner skadades allvarligt, många med bestående men för livet. Och Haber fortsatte med forskning kring kemiska vapen också efter kriget.

Lena Einhorns fenomenalt välresearchade och njutbart välskrivna dokumentärroman ”Geniet från Breslau” (Natur & Kultur) följer Fritz och Clara från tidig barndom fram till det ödesdigra självmordsögonblicket. Med det wilhelminska Tyskland som bakgrund tecknas två fascinerade levnadsöden bland assimilerade judar inom den bildade borgerligheten.

Det är ett märkligt samhälle de verkar i. Med världsledande vetenskap, vitalt kulturliv, hastig industrialisering, men med maktstrukturer som vilar på feodaladel och en reaktionär militärkast, under ledning av en oberäknelig operettkejsare, i en nyligen enad nation. Ett starkt konservativt samhälle i kraftfull utveckling, en potentiellt livsfarlig självmotsägelse.

För ovanlighetens skull får Clara generöst med utrymme. Hennes namn Immerwahr betyder ”alltid sann”, och hon gör verkligen skäl för det. Lågmäld, känslig och begåvad, stretar hon för att förverkliga sig själv och skaffa sig en utbildning mot alla odds.

Den akademiska världens rigida hierarkier kan tänka sig att släppa in judar, särskilt om de har vett på att döpa sig, men kvinnor – nej, där går gränsen!

Clara avvisar länge Fritz Habers uppvaktning, väl medveten om att ett äktenskap riskerar hennes vetenskapliga bana. När hon till slut ger upp för hans fagra löften blir det snabbt uppenbart att alla hennes farhågor besannas.

Hon förpassas till kvinnans konventionella roll som mor och hushållerska, och makarna glider allt mer ifrån varandra. De fjärmas också politiskt, Clara får allt svårare för makens patriotiska nit och underdåniga kejsarvurm. Hon läser hellre Bertha von Suttners pacifistiska skrifter, och när kriget bryter ut 1914 blir hon alldeles skräckslagen av den militaristiska yra som griper omkring. Och givetvis delas av Fritz Haber.

Tyvärr väljer Einhorn att stanna här och inte följa Fritz Habers fortsatta öde. Det är synd, hans liv i Weimarrepubliken och efter Machtübernahme är som ett grekiskt ödesdrama, en tragedi med ett synnerligen sorgligt slut.

Efter krigsslutet 1918 fanns Haber med på de allierades listor över krigsförbrytare, men togs bort, förmodligen därför att hans engelska och franska kollegor inte heller hade helt rent samvete. När Haber tilldelades Nobelpriset i kemi för år 1918 väckte det inte desto mindre harmsna protester från stora delar av vetenskapsvärlden.

Nästa projekt för den tysknationellt sinnade kemisten var försök att framställa guld ur havsvatten, för att kunna betala det gigantiska krigsskadestånd som hade ålagts Tyskland efter Versaillesfreden. Det visade sig vara ekonomiskt olönsamt.

Men det stundade andra tider. 1933 kom Hitler till makten, och för nazisterna betydde Habers officersgrad, hans insatser för Tyskland under kriget, just ingenting, och juden Haber tvingades i landsflykt.

Han kom till England, där han möttes av iskallt förakt av många kollegor. Han irrade vidare i en meningslös jakt på ett nytt hem, men hans hälsa var vacklande, och han dog av en hjärtattack i Basel i januari 1934.

En biprodukt av hans forskning under 1920-talet var insektsbekämpningsmedlet Zyklon B, som användes i de nazistiska gaskamrarna för att mörda miljoner människor, några av dem var Habers släktingar.

Albert Einstein, som var långvarig vän med Haber, skrev om hans ”obesvarade kärlek” till Tyskland. Sannare hade varit att säga att nationalismens väsen är hat och all kärlek förblir obesvarad för den.

Einstein var kanske den som bäst kunde vara empatisk gentemot sin gamle vän. Bådas verksamhet var ett tveeggat svärd, deras vetenskapliga arbeten kunde användas både till gagn och till förstörelse. Skillnaden var förstås att pacifisten och kosmopoliten Einstein insåg de vetenskapliga framstegens ambivalens, vilket militaristen och nationalisten Haber aldrig förmådde göra.

LITTERATUR:

En bra bakgrund till diskussionen kring vetenskap och nationalism får man i Svante Nordins Om de intellektuella under första världskriget: Filosofernas krig, 1998

En oumbärlig bok för förståelsen av problematiken kring vetenskap och ansvar är Max Perutz I Wish I'd Made You Angry Earlier, 1998

Böcker om Fritz Haber:

Lena Einhorns ”Geniet från Breslau” (Natur & Kultur)

Daniel Charles, Master mind: The Rise and Fall of Fritz Haber, the Nobel Laureate Who Launched the Age of Chemical Warfare, 2005

Dietrich Stoltzenberg, Fritz Haber: Chemist, Nobel Laureate, German, Jew: A Biography, 2005