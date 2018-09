Gunilla Kindstrand föreslår en bildningsresa i landet för alla med makt över kulturens medel

Kulturpolitik var i många år en fråga långt bort från den heta debatten.

Kulturpolitiker, oavsett färg, tillhörde det branschens internt kallade ”Kulturpartiet”. De var i grunden överens om de stora linjerna och nöjde sig oftast med att berömma det bestående.

Det faktum att statistiken år efter år visat att de som bor utanför storstäderna är förlorare i resursfördelningen har alltså varit en icke-fråga.

När Sverigedemokraterna deklarerade att just kulturministerstolen var en av de mest åtråvärda, utlöstes en sorts stress. Senaste året har flera partier verkligen försökt vässa sina kulturpolitiska ambitioner. Hittills har det gått rätt trögt.

Där nås inte medborgarna alls av någon som helst allmänfinansierad professionell konst eller kultur.

I dag hamnar 44 procent av de statliga kulturpengarna i Stockholm. Framför allt är det invånarna i de större städernas som tar del av den opera, musik, teater och bildkonst som finansieras av oss alla. Samtidigt har Myndigheten för kulturanalys varnat för att det håller på att växa fram vita fläckar på Sverigekartans glesare bygder. Där nås inte medborgarna alls av någon som helst allmänfinansierad professionell konst eller kultur. Då ska vi hålla i minnet att den statliga kulturpolitiken sedan mer än 40 år haft som uttalat mål att alla ska kunna delta i kulturlivet - oavsett var i landet man bor.

Samtidigt har de rikstäckande medierna drastiskt skurit ner på bevakningen utanför tullarna.

Allt fler konstnärer väljer givetvis att verka där uppdragen, uppmärksamheten, stipendierna finns. Idag bor 70 procent av konstnärerna (oavsett genre) i Stockholm, Göteborg eller Malmöregionen. Samtidigt har de rikstäckande medierna drastiskt skurit ner på bevakningen utanför tullarna. Det som sker ”ute i landet” går därför ofta under radarn hos centralt placerade kvalitetsgranskare, handläggare och beslutsfattare. Få, om ens någon, i maktens centrum har längre en övergripande bild av vad som sker på de regionala institutioner som en gång utgjorde den demokratiska infrastrukturen i Sverige.

Hittills har den krympande teaterekonomin varit en ickefråga för rikspolitiken.

Teatern är ett tydligt exempel. Under flera decennier stod ensemblerna ute i regionerna för de mest intressanta konstnärliga erövringarna, ofta utifrån strikt lokala eller regionala sammanhang. Idag är länsteatrarnas ekonomier urgröpta. Allt större resurser går till återrapportering, uppföljning, mätbarhet, allt i linje med New Public Managementlogiken. Hittills har den krympande teaterekonomin varit en ickefråga för rikspolitiken. Istället för pengar har länsteatrarna tilldelats en överrock: Riksteatern i Hallunda (vid T-banans röda linje) har fått i uppdrag att vara ”expertstöd” för kompetensutveckling av Sveriges regionala ensembler. När jag påminner några av de regionala teatercheferna om skrivningen får jag svaret att ingen riktigt förstått vad expertisen består av. Men när riksdagens kulturutskott i en debatt fick frågan om omvärldsbevakning när det gäller svensk teaterkonst utanför huvudstaden blev svaret omedelbart: ”Den får vi via Riksteatern”.

Jag tror inte att någon missunnar det hårt arbetande Unga Klara ytterligare 16 miljoner per år.

Samma förmyndarattityd gentemot landet bortom storstaden exponerades när regeringen förra året skulle kora en nationalscen för barn- och ungdomsteater. Uppdraget gick till Unga Klara vid Sergels torg. Motiveringen var att barn och unga i Sverige därmed får ”ökad tillgång till kvalitativ och banbrytande teaterverksamhet”. Jag tror inte att någon missunnar det hårt arbetande Unga Klara ytterligare 16 miljoner per år, men det är otvetydigt så att det banbrytande inom barn- och ungdomsteatern sedan länge skett i teaterhusen många, många mil från Stockholm.

Det har uppstått ett slags urbant raster kring begreppet ”konstnärlig kvalitet”.

De konstnärliga erfarenheter som görs utifrån landsbygdernas och småstädernas sammanhang har med andra ord fått en allt svagare giltighet för kulturpolitiken. Det har uppstått ett slags urbant raster kring begreppet ”konstnärlig kvalitet”.

Härmed föreslår jag en obligatorisk bildningsresa för alla som vill titulera sig kulturpolitiker på riksnivå.

En Grand Tour genom Sverige.

För alla med makt över kulturens medel.

Efter det skulle nog inget bli sig likt.

Gunilla Kindstrand

Statistiken kommer från Myndigheten för kulturanalys, samt från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Krönikan bygger delvis på en längre text, nyligen publicerad i ”Kulturpolitikens liv efter döden”, Atlas förlag.