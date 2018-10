Helgkollen: Rausings knark-tragedi, vemodsmusik, snäll-helgon och skräckfilm

Den mörkaste tiden är här. Dagarna blir kortare och snön saknas för att lysa upp lite i mörkret. Med det kommer också den mörkaste och läskigaste kulturen. Skräckpremiärer på bio och true crime-maraton på Netflix bäddar för att vara rädd och överanalysera mörkret och ondskan. Men det är ju något som drar i det där mörka. Själv har jag lagt jag alldeles för många timmar i på att sluka den nya säsongen av "Making a murderer" som släpptes på Netflix förra fredagen. Att det handlar om riktiga människor och inte bara är fiktion är tydligen något som gör att jag hellre läser och ser tv om verkliga brott i höst. Men för att det inte ska bli alltför svart (även om det är allhelgona och halloween) innehåller helgens tipslista därför mer kring mörkrets högtid: det blir vemod, tragedi, helgon och skräck.

Helgens tips:

1. Bok om tragedi bland miljarderna

Vi börjar med tragedi. Sigrid Rausings bok ”Malström– en memoar” ("Mayhem – a memoir" på engelska) som släpptes i början av oktober på svenska är en studie i anhörigskap och missbruk. Ragundaättlingarna i Tetrapak-familjen Rausing (mamma till Sigrid, Märta Rausing, är dotter i åkarfamiljen Norrby i Hammarstrand) hamnade ofrivilligt i rampljuset när Sigrid Rausings brors fru hittades död i familjens våning i London. Sigrid Rausing skriver om brodern Hans Kristian och svägerskan Evas missbruk som slutade i att Eva Rausing återfanns död i familjevåningen i London. Det råder oegentligheter i familjen om vad som ledde till vad, men förlagschefen Sigrid Rausing gör en klinisk men ändå nära analys av missbruk som kan gömmas länge bland miljarder och tjänstefolk. Om barn som kommer i kläm och vad man kan göra som medmänniska.

2. Dubbelt med skräck på Bio Regina

Om du är ute efter klassisk halloween-skräck ska du gå till bio Regina i helgen. De firar skräckfredag med dubbel visning av skräckfilm. Folkets bio Regina visar både "Halloween" och "It follows" på fredagen 26 oktober. I "Halloween" återvänder Jamie Lee Curtis till sin ikoniska roll som Laurie Strode. Skräckmästaren John Carpenter, som regisserade den första filmen från 1978, är filmens verkställande producent och var även kreativ konsult under inspelningen. I 2015 års "It follows" blir det klassisk high school-skräck i modern tappning, regisserad av David Robert Mitchell.

3. Snäll-helgon på Verket och Kärnan

För många är hon kroppens frälsare, ett snäll-med-dig-själv-helgon om ni så vill. Stina Wollter både signerar bok och spelar musik i Östersund i helgen. På söndag signerar hon sin debutbok "Kring denna kropp" i Akademibokhandeln i Kärnan klockan 12 och på lördagskvällen spelar hon med sitt band på Verket. På Jazzkökets filial och bistro Verket gör hon tillsammans med sitt band en utsåld konsert med musik från debutskivan "Garden songs".

4. Bluesfestival i Östersund

På Storsjöteatern blir det vemod: Östersunds Bluesfestival är tillbaka med nio akter under en kväll: Shawn Holt & The Teardrops (US), Will Wilde (UK), Joakim Tinderholt (NO), Julie Rhodes (US), Erik Baier & The Business (SE), Big Rob Blues Quartet (SE), Jimmy Z (US), Slidin’ Slim (SE) och Micke Mojo & The Bedroom Snakes (Z).