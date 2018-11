Hiphoptalanger släpper debutsinglar – Ben Ihana från Östersund är en av dem

Syftet med projektet "Nästa nivå" är att lyfta talanger genom mentorskap av etablerade artister och producenter. I år medverkade Niklas Jeng, Ben Ihana (Benjamin Eriksson från Östersund), Anna Rällsjö och Ramona Abbasi i talangjakten – som med hjälp av artisterna Erik Lundin, Cherrie, Dani M och Lamix spelat in varsin singel i studio i London. Nu släpps resultatet. Niklas Jengs ”Mitt hjärta sjunger” och Ben Ihanas ”Änglar” finns redan ute – och på fredagen släpps Ramona Abbasis ”1851” samt Anna Rällsjös ”How does it feel?”. Talangerna uppträdde även på årets upplaga av Göteborgsfestivalen Way Out West.

Här kan du lyssna på Ben Ihanas "Änglar"