Jonsson: Stina Wollter slår an på alla mina strängar – hennes kroppsepos är stor konst

Jag vill lägga den i kvinnors knän. Överallt. Vill vara progagandamaskin för Stina Wollters storhet. Men det behövs inte. Hennes budskap och kunskap har gått in genom springor och sprickor. Överallt tar hon sig in. För mig är det genom Instagram. En ständig påminnelse i det flöde som annars mest bidrar till att man känner sig sämst. Men till äldre generationer och yngre väsen når hon också till. Att just hon står i Let's dance i tv4 som förra året och att hon sitter i fredagsunderhållningssoffa gör världen bättre.

Stina Wollters nyutgivna bok "Kring denna kropp" sammanfattar hennes gärning på nätet senaste åren. Det är ett kroppsepos om det som bär runt på våra tänkande varelser. Det är om formerna, landskapen och korsetterna som måste lossas.

Hennes ord är en hyllning till kroppen, utan att den behöver vara sexobjekt. Utan att vara granskad får den bara vara. Och det provocerar. För vi har ju levt med en helt annan världsbild så länge. Kroppar ska tyglas och tränas, stöpas om och behaga. Men äntligen får jag landa, som läsare och människa. Och jag är tacksam att Stina Wollter bjuder mig på den upplevelsen.

Precis som känslan på omslaget till hennes bok är det att läsa "Kring denna kropp". Där ligger författaren, konstnären, radioprofilen och kroppsaktivisten i en isländsk varm gryta vid havet. Hon är omsluten av vatten, naken, hopkurad men inte rädd. Oskyddad men trygg.

Men hur gör man ett stort instagramkonto, ett flöde av kamp och glädje och sorg, till bokform?

På ett skickligt sätt lyckas Stina Wollter. Ibland ramlar jag över böcker jag vill trycka upp i ansiktet på min omvärld: Läs. Förstå mig. Acceptera mig. Och det är verkligen något hon gör med "Kring denna kropp".

Hon "når över generationer" på ett sätt som är så handgripligt att det låter fånigt att skriva det här. Men att Stina bjuder in till personliga berättelser om sin egen kropp, tar med läsaren på en accepterande resa, är stort och berättarskickligt. Det är om mötet med mamman som lärt sig att man inte ska unna sig. Om systern som försvinner in i en kontrollerande sjukdom. Om Stina själv som sliter med att kroppen ska få vara rolig (ett av hennes mest kända instragramklipp visar hur hon gömmer tomater i vecken på magen) och samtidigt bara få vara ett landskap av former.

Jag ramlade personligen in i henne på kruskalaset i Böle för någon sommar sedan. Ni vet sådär fånigt att man känner igen någon man följt och tycker om. Säger hej och hasplar ur sig att man uppskattar det hen gör. I somras möttes vi igen. På Beyoncés konsert. Nu när jag skriver det känns det så talande och fint. Vi har mötts i det lilla och i det stora: I den frisläppta kakfrossan på hemmaplan och i dansens drottning. För alla får vara Beyoncé och dansa fritt.

Hur vi än ser ut är det korsetter vi burit, många av oss. Men Stina knyter pedagogiskt och varsamt upp den. Ibland sliter hon argt och frustrerat, med rätta. Hon lär oss att man visst får bära långrandigt och att sluta dra in magen. Kontrollerad är vad kroppen skulle vara av ologiska anledningar, men inte nu.

