Tjuvkika på ÖFKs repetitioner med Glada Hudikteatern – Musikalproffset Alexander: "De är duktiga"

Alexander Rådlund från Varberg handplockades till Glada Hudik-teaterns föreställning "Trollkarlen från Oz" som spelades i Östersund i våras till utsålda föreställningar. Nu ska han återigen stå på Storsjöteaterns scen, men denna gång tillsammans med fotbollsproffs.

– Det här slår det vi har tidigare gjort, säger han under måndagens repetitioner.

I ÖFK-musikalen "My life is based on a true story" spelar han flera roller, bland annat en missnöjd supporter som inte har ett lag att hålla på – innan ett gäng jämtar dyker upp. Alexander Rådlund ingår i Glada Hudikensemblen och har publiksuccéer i ryggen. Även onsdagens föreställningar är utsålda och pressen är hård, men fotbollsspelarna och ÖFK-staben tror Alexander ändå kommer kunna prestera.

– De är duktiga, konstaterar han.

Musikalen "My life is based on a true story" har byggts upp tillsammans av ÖFK och Glada Hudik under året. Första idén till föreställningen skapades när Glada Hudik-ledaren Pär Johansson och fotbollsklubbens ordförande Daniel Kindberg möttes. Sedan i våras har Pär Johansson besökt Östersundsspelarna för att arbeta fram musikalen. På måndagen var det första gången Hudikensemblen och fotbollsklubben möttes. Som enda klubb håller Östersunds FK kvar sina spelare efter allsvenskans avgörande, innan ledigheten, för att kunna genomföra musikalen.

På onsdag spelas två utsålda föreställningar med hela Glda Hudikteaterns ensemble och hela ÖFKs organisation. Från kansli, butiksmedarbetare, tränare, pressansvarig och stjärnspelare ska alla sjunga, dansa och underhålla. Men osäkert är om målvakten Aly Keita hinner hem från landslagsspel i Guinea. På repetitionen saknades också mångmålskytten Hosam Aiesh.

På genomdraget på måndagen rockade tränaren Ian Burchnall elgitarr i ett Sex Pistols-nummer där klubb-klippan Alan Barker sjöng, lagkaptenen Tom Pettersson tog ton och sjöng Håkan Hellström medan hela hela jätteensemblen samlades för att framföra Danny Saucedo och Tensta Gospels “Såsom i Himlen”. Också den alldeles nyrekryterade teknisk direktörn Daniel Webb kommer att spela en roll på scenen.

Det blir ÖFK:s sjunde år med kulturakademien, vilket är tredje året i Allsvenskan och året då laget slog Arsenal på bortaplan i Europa League. Innan musikalen har man hunnit med både dans, målad konst och skrivande i de årliga kulturfokusen. Till premiären på onsdag lovar ÖFK och Glada Hudik att musikalen ska innehålla både djup och humor i "My life is based on a true story".

Vad nästa års kulturprojekt blir presenteras av kulturcoachen Karin Wahlén i början av januari.

TV: ÖFK och Glada Hudik sjunger Såsom i Himlen

TV: ÖFKs Tom Pettersson sjunger Håkan Hellström

TV: Burchnall rockar med Glada Hudikteaterns ICA-Mats Melin