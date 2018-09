Psykologen: Därför röstar du som du gör – Hur fritt väljer vi egentligen?

I morgon är det Demokratins stora dag! Varje medborgare får göra sin röst hörd gällande hur Sveriges framtid bör se ut. Det Fria Valets stora dag! Men hur fritt väljer vi egentligen? Det finns en rad psykologiska mekanismer som spelar in på vilken valsedel du kommer att stoppa i valkuvertet.

Det första jag vill nämna är det som på engelska kallas för ”confirmation bias”. Någon bra svensk översättning saknas, men låt gå för ”bekräftelsejäv”. Det innebär i vart fall att vi lättare tar till oss information som bekräftar det vi redan tycker oss veta, medan vi låter sådant som motsäger våra uppfattningar brusa förbi i flödet. Ett sätt vi troligen utvecklat för att kunna förhålla oss till all information vi ständigt nås av. Men det innebär alltså att om vi en gång kommit fram till att ett visst parti är bäst och en annan partiledare är knäpp, så kommer vi mycket lättare tillägna oss informationen som bekräftar det och sålla bort allt annat som skulle äventyra den uppfattningen.

Det andra jag vill nämna är grupptryck. Det där som på förskolan får oss att reta den som alla andra retar. Eller som fjortonåringar får oss att kliva in i rökrutan. Men faktum är att grupptryck är något som har stor inverkan på oss även som vuxna. Om alla i din närhet har en viss åsikt eller värdering är det väldigt troligt att även du kommer se poängen i deras resonemang. Att bli påverkad av dem vi har omkring oss är mänskligt och djupt rotat i behovet att tillhöra flocken. Psykologen Asch ville undersöka exakt hur mycket det här fenomenet påverkar oss. Han lät rita ett streck på en tavla och ytterligare tre streck på en annan. Ett av de tre strecken var exakt lika långt som det första, ensamma strecket. De andra två var betydligt kortare respektive längre. Fem personer fick sedan sitta vid ett bord och titta på tavlorna. De svarade i tur och ordning på vilket av de tre strecken som var lika långt som det första. De fyra första personerna var inhyrda av forskningsteamet och tillsagda att svara fel. I så mycket som 75 procent av fallen svarade även den femte,försökspersonen, fel.

Det tredje och sista begreppet som jag vill ta upp idag är ”priming”, på svenska typ ”preparering”. Det innebär att det stimuli (intryck) som du utsätts för först, kommer att påverka det stimuli du utsätts för sen. Säg att du på väg till jobbet ser en kanin. Väl framme blir du ombedd att nämna ett djur. Troligen kommer du att säga just ”kanin”. På liknande sätt försöker partierna in i det sista påverka oss när vi går till vallokalen. För den ambivalenta väljaren blir det kanske av betydelse vilket parti som gör reklam precis innan hon/han stiger in i valbåset.

Genom att känna till de här processerna som pågår i oss har vi lättare att ta kommando över vad vi låter oss bli influerade av. Asch visade en sak till i sitt experiment med strecken, nämligen att om bara en enda person vågade ha en avvikande uppfattning blev det mycket lättare för de efterföljande att också tycka annorlunda än majoriteten. Ditt val av parti i morgon kan alltså sprida många ringar på vattnet.

Celia Svedhem

Psykolog och skribent