Kvinnokraft, Bergman, flyktingkris och "Såsom i himmelen" – så blir teaterhösten

Kvinnorna:

Teaterhösten domineras av fler teman, men det är den ökade kvinnorepresentationen som sticker ut i repertoaren. Självförbrännande genier som den ryska poeten Marina Tsvetajeva, politiska förgrundsgestalter och religiösa ikoner som Rosa Luxemburg och Jeanne d'Arc lyfts fram på såväl nationalscenen som friteatrarna.

Flera föreställningar är också rollbesatta med enbart kvinnliga skådespelare, däribland Cirkus Cirkörs visuellt slagkraftiga "Epifónima".

Håll koll på: "Fenix" i regi av Suzanne Osten på Dramaten (24/8), "Röd rödare Rosa" på Teater Moment i Stockholm (14/9), "Jeanne d'Arc" på Helsingborgs stadsteater (15/9), Cirkus Cirkörs "Epifónima" (7/9) och "Hot Brown Honey" på Riksteatern (7/9).

Bergman, Bergman, Bergman:

Mätt på Bergman? Förhoppningsvis inte – för jubileumsåret har bara hunnit till hälften ännu. Förutom Bergmanfestivalen bjuder hösten på uppsättningar som "Det sjunde inseglet" och "Persona".

I två av de mest efterlängtade föreställningarna är det Bergmans egna döttrar som står för manus respektive regi. Linn Ullmanns "De oroliga" sätts upp på Dramaten av Pernilla August. Och på Göteborgs Stadsteater tar sig regiveteranen Eva Bergman för första gången an ett verk av sin far: "Fanny och Alexander".

Håll koll på: "Persona, persona, persona" av Dimen Abdullah på Dramaten (1/9), "Persona" på Malmö stadsteater (15/9), "De oroliga" av Linn Ullmann på Dramaten (25/10), "Fanny & Alexander" på Göteborgs stadsteater (14/12) och "Sjunde inseglet" på Uppsala stadsteater (17/11).

Migration och förföljelse:

Flyktingkrisen fortsätter att prägla svensk teater. Temat skildras ibland i dokumentär form, som i Joakim Rindås "När vi träffade varann", vilken bygger på händelser under flyktinghösten 2015.

Men flera teatrar väljer också att sätta upp klassiska verk som visar hur människor historiskt har varit utsatta för samma trauma när de tvingats fly från sina hemländer. Det gäller till exempel Aischylos "De skyddssökande" som skrevs för 2 500 år sedan, men fortfarande är skakande aktuell. I pjäsen flyr 50 kvinnor över Medelhavet i ett skepp undan krig och slaveri – men kommer invånarna på ön Argos att låta dem stanna?

Håll koll på: "Syskonen i Mantua" i regi av Pia Forsgren på Drottningholms slottsteater (8/9), "När vi träffade varann" i regi av Joakim Rindå på Riksteatern i Gnosjö (30/9), "De skyddssökande" av Aischylos på Kulturhuset Stadsteatern (18/10) och "Kom inte hit!", nyskriven kammaropera, på Göteborgsoperans Skövdescen (14/11).

Film blir teater:

Böcker blir film, film blir teater. Det gäller inte minst hösten 2018.

Kay Pollak testar framgångskonceptet "Så som i himmelen" på teaterscenen, med Malena Ernman i den kvinnliga huvudrollen. Och på Kulturhuset Stadsteatern är det Hollywoodsagan "Shakespeare in love" som sätts upp, med Alexander Karim som den kärleksdrabbade brittiske barden.

Kanske är det ändå Lars von Triers "Dogville" som har bäst förutsättningar för att bli en riktigt bra teaterpjäs? Filmen fick lysande recensioner, men kritikerna poängterade ändå likheterna med "tv-teater" och konstaterade att Trier använde ett "berättargrepp man i bästa fall kan se i Brecht-uppsättningar".

Håll koll på: "Så som i himmelen" på Oscarsteatern i Stockholm (13/9), "Dogville" på Folkteatern i Göteborg (29/9), "Shakespeare in love" på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm (25/10) och "Karl-Bertil Jonssons julafton" av Tage Danielsson (Scalateatern i Stockholm 8/11), (Malmö stadsteater 17/11), (Uppsala stadsteater 15/12).

Sara Ullberg/TT

Fakta: Mer att hålla koll på

31/8 "West Side story" av Leonard Bernstein på Malmö Opera. Nyöversättning av Jason "Timbuktu" Diakité.

7/9 "Våroffer" i tolkning av Benke Rydman på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

12/9 "Till varje pris" av Adde Malmberg, urpremiär på Göteborgs stadsteater.

14/9 "The play that goes wrong", i regi av Sven Melander, på Nöjesteatern i Malmö

14/9 Musikalen "Ghost" på Chinateatern i Stockholm.

20/9 "Don Quijote" på Folkoperan i Stockholm.

21/9 "Ett dockhem 2" av Lucas Hnhath, med Marie Göranzon och Helena Bergström, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

21/9 "Monicas vals" av Klas Abrahamsson, om Monica Zetterlund, får urpremiär på Malmö stadsteater

22/9 "Underkastelse" av Michel Houellebecq, på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i regi av Linus Tunström.

22/9 "Disneys Ringaren i Notre Dame – musikalen" får premiär på Göteborgsoperan.

27/9 Premiär för Robert Gustafssons "Rolandz på Rondo" i Göteborg.

6/10 "Tristessa" av Torbjörn Elensky, Jonas Bohlin och Ann-Sofi Sidén. Urpremiär på Kungliga Operan i Stockholm.

12/10 "Skamceremonin" av Åsa Lindholm, regi Gustav Deinoff, Unga Klara i Stockholm

18/10 "LasseMaja och Hamletmysteriet" av Jonna Nordenskiöld efter en idé av Martin Widmark. Urpremiär på Dramatens stora scen, Sverigeturné hösten 2019

19/10 "Den inbillade sjuke" av Molière med Mikael Persbrandt och Petra Mede på Maximteatern i Stockholm.

20/10 "Fattigfällan" av Charlotta von Zweigbergk på Uppsala stadsteater

20/10 "Den stora branden" av Jerker Beckman, regi Niklas Hjulström, får urpremiär på Västmanlands teater i Västerås.

27/10 "Kung Lear" av William Shakespeare, med Michalis Koutsogiannakis i titelrollen, på Göteborgs stadsteater.

8/11 "Something rotten", musikal av John O'Farrell, Karey Kirkpatrick och Wayne Kirkpatrick, Wermland Opera i Karlstad

15/11 "Faust" av Jens Ohlin och Hannes Meidal på Elverket i Stockholm.

1/12 "Rivers of Färila" om koreografen Per Jonsson, på Folkteatern Gävle.

1/12 "En julsaga" av Charles Dickens med Maria Kulle som Ebenezer Scrooge, Helsingborgs stadsteater

6/12 "Mary Page Marlowe" av Tracy Letts, på Dramatens stora scen i regi av Alexander Mørk Eidem.