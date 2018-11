Ulrika Knutson om ungdomsfixering: ”Vi står på tröskeln till en åldringsexplosion – ändå är vi passé efter 43”

Att sträva efter evig ungdom är inget förbehållet vår tid. Det gjorde romarna också, vilket strängt taget var fånigt, tyckte Cicero.

- Be your age! sa han, även om han uttryckte sig på latin. Känn glädje över just er ålder.

Cicero var advokat i antikens Rom. Alla var rädda för hans vassa tunga. Själv hann han aldrig bli gaggig. Cicero mördades vid 63 års ålder av kejsar Marcus Antonius och hans händer och tunga spikades upp på Forum Romanum. Men innan han dog skrev han en liten rolig bok med titeln ”Om ålderdomen”.

Romarna var rädda för att åldras. De rika tillbringade nästan hela dagen på badhuset, där de gymmade, slimmade och simmade och målade rosor på kinderna. Smink var en jätteprodukt i det gamla Rom, både för män och kvinnor. Men rouget var inte riskfritt att använda, för det innehöll arsenik.

Man behöver inte kleta färg på en rynkig ros, tröstade Cicero. Ålderdomen är bättre än sitt rykte, tyckte han också. Visst blir kroppen skröplig och minnet sämre, men "Jag har aldrig hört talas om att någon gammal man har glömt var han gömt sina pengar!" Och att gamlingar blir sura och snåla är för övrigt karaktärens fel, inte ålderdomens. Är man ogin och dum som ung, blir man det som gammal också.

Han hade blivit förvånad i vår tid, där 43-åringar har blivit för gamla för arbetsmarknaden.

Musklerna slappnar fortare än intellektet, påminde Cicero, och menade att äldres erfarenheter bättre borde tas tillvara av samhället. Han hade blivit förvånad i vår tid, där 43-åringar har blivit för gamla för arbetsmarknaden. Statistiskt sett är det svårare att hitta nytt jobb efter 43. Och detta i en tid när alla politiker tycker att vi borde jobba till 70, allihop! Kan det kallas utveckling?

Undras just vad Cicero hade sagt till fyrtiotalisterna? De som både kräver evig ungdom och tidig pension. Först måste ni uppfylla samhällskontraktet, säger han nog. Om ungdomarna inte tror att de kan få en god ålderdom själva, så kommer de inte att vara så generösa mot de äldre. Vi står på tröskeln till en åldringsexplosion, vilket borde stämma till ödmjukhet.

Slocknade drifter ska man inte sörja i onödan!

Visst är det sant att ålderdomen utestänger människan från njutningar, men Cicero påminner om att "naturen inte har gett människan något värre gissel än kroppens lust vars begär eggar en att ta, utan eftertanke och besinning." Slocknade drifter ska man inte sörja i onödan! Där drar han samma slutsats som Hjalmar Söderberg: "Det är skönt att bli gammal, att vara ung är för djävligt."

Ibland tror jag Cicero gör sig präktigare än han var, när han säger nej till gästabud, vin och umgänge med skökor (ursäkta, men detta hände för mer än två tusen år sedan). Han konstaterar erfaret att "ingen dansar nykter"... Det gäller unga som gamla.

Naturen har gett oss ett tillfälligt logi att vistas i, inte att bo i

Sist och lika sant är att ålderdomen närmar oss döden. Cicero backade inte från tanken. Men åldringen bör tänka: "Jag går från livet som från ett gästrum, inte som från mitt hem. Naturen har gett oss ett tillfälligt logi att vistas i, inte att bo i."