Kvinna utsatt för väskryckning i centrala Östersund

Kvinnan hade en väska hängandes på sin axel när hon plötsligt kände hur någon drog tag i den. Väskan rycktes ifrån henne och personen som dragit tag i den sprang iväg. Enligt den polisanmälan som gjordes under måndagen så ska det hela hänt så snabbt att hon inte hann uppfatta något signalement på tjuven.

I den stulna väskan ska det bland annat funnits en mobiltelefon av märket Huawei, 2 000 kronor samt skinnhandskar och parfym. Polisen är intresserad av om någon har gjort några intressanta iakttagelser i området längs Regementsgatan strax efter midnatt natten mot söndag. Tips kan ringas in till polisen via 114 14 eller lämnas via polisens hemsida.

– Vi har tyvärr inte så mycket att gå på i nuläget då händelsen anmäldes först dagen efter det skett. Hade anmälan kommit in direkt så hade vi haft möjlighet att spåra i området med hund, säger Mikael Gruvelgård vid polisen i Östersund.