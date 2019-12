Kvinna utsattes för bedrägeri – lyckades stoppa transaktionen

Det var i onsdags som en kvinna i 50-årsåldern från Strömsunds kommun kontaktades av en okänd man via telefon. Mannen sa att han ringde från Telia och hävdade att kvinnan felaktigt betalat in för mycket vid sin senaste telefonräkning. Genom att knappa in sin kod och bekräfta på bank-ID skulle kvinnan få tillbaka det överskjutande beloppet.

Men efter att ha samtalat med sina anhöriga fattade kvinnan misstankar om att hon utsatts för ett bedrägeri. Hon kontaktade sin bank som lyckades stoppa transaktionen på 50 000 kronor. Enligt den polisanmälan som nu är gjord har kvinnan uppgett att mannen var snäll och trevlig och hade full koll på kvinnans telefonräkning.