Kvinnan som är i 60-årsåldern hade flugit upp med helikopter tillsammans med ett sällskap. De övriga i sällskapet fiskade under måndagen. Kvinnan gav sig ut för att plocka bär.

När hon inte kom tillbaka så larmades polisen. Fjällräddare har under natten sökt efter henne. Om hon inte kommer till rätta sätter polisen in helikopter i sökandet och eventuellt också drönare under dagen.

Kvinnan var klädd i röd tröja, blå byxor och stövlar. Hon är lite drygt 16o centimeter lång.