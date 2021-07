Kyrkbåtsroddare ger sig ut på främmande vatten – ror från Pilgrimstad till Bräcke

– Vi hade årbladen uppe som segel och då gick det nästan i fyra knop, säger Ove Norberg.

Föreningen Dellarnas kyrkbåtsroddare från Helsingland brukar varje sommar frakta sina båtar till olika vatten för att göra en längre rodd. I år har man tagit med sig en av sina två kyrkbåtar för att ro mellan Pilgrimstad och Bräcke. Träbåten Hoppet som har plats för 14 roddare, styrman och 10 passagerare är lite över 15 meter lång samt väger runt ett ton. Roddartakten ligger normalt på 28 tag per minut vilket ger en båtfart om cirka 4 knop. Maxfarten hittills under åren är 8,2 knop och första etappen på resan i Bräcke kommun gick enkelt, menar Ove Norberg som har stakat ut rutten och titulerar sig reseledare för gruppen.

– Rodden från Pilgrimstad och ner till Revsund var löjligt kort. Dessutom hade vi medvind så det gick fortare än vad vi tänkt oss. Men det har varit väldigt fint längs vägen, säger han.

Tidigare år har föreningen avverkat några av Sveriges större kanaler. Förutom att ro i skärgården utanför Hudiksvall har de även varit till Torneälven samt gjort besökt till både Danmark och Norge. Målsättningen är att hitta något nytt vatten för varje år.

– Jag har varit här mycket och åkt förbi Revsundssjön. Jag vet att Ammerön är en av de större insjööarna och tänkte att det går ju att ro runt här. Det är ju som en kanal bitvis, säger Ove Norberg och blickar ut över vattnet vid Revsunds kyrka.

Rodden är uppdelad på fyra etapper under fyra dagar. Totalt rör det sig om lite över fyra mils rodd för de 23 deltagarna. Tidigare genom åren har föreningen haft dagsroddar på runt tre mil.

– Men nu har vi blivit lite mer bekväma och när man planerar något sådant här lägger vi in lite stopp för bad och sånt, säger Ove Norberg.

Under onsdagen lade båten ut från ångbåtsbryggan vid Revsunds kyrka för att ta sig till Gällö och Camp viking där deltagarna övernattar under vistelsen i länet. Normalt har de med sig matsäck under etapperna men när skidtunneln passeras är ett lunchstopp inplanerat. På torsdag styr skutan vidare till Stavre för att på fredag avsluta färden med att lägga till i Bräcke där båten lyfts upp på trailer för hemfärd.

Gemenskapen och känslan att ro på främmande vatten är speciell men när man sätter sig i båten är ens vilja i skogen, menar Ove Norberg. Det är styrman som bestämmer färdriktningen och taktroddarna som sätter takten.

– Då är det bara att följa med och gör man inte det med sju årpar blir det ett plockepinn av alltihopa, säger han och skrattar.

Christina Lilja från Gävle gjorde sin första tur med kyrkbåten Hoppet och stortrivdes.

– Min man gjorde en sådan här rodd för två år sedan och inspirerade mig till att göra det i år. Igår satt jag och rodde för första gången och det var jättekul och otroligt härligt. Det blåste mycket men det är en fantastisk båt. Det gungade ingenting, säger hon.

Deltagaren Ira Kits som varit med i föreningen sedan 2018 hade med sig sitt durspel för att både ro och spela under färden. Dock inte samtidigt.

– Det är jättemysigt. Rofyllt kan man säga. Det är gemenskap och jättehärligt att vara ute på vattnet när det går så här relativt långsamt, säger hon.