Kyrkoherde väljer att sluta efter ÖP:s avslöjande – delade församlingen i två läger

ÖP kunde förra veckan avslöja att en kyrkoherde i länet skickat drygt 213 000 kronor i fakturor från ett eget bolag till pastoratet. Det handlar om kyrkoherde Lars Stenman som fakturerat Härjedalens pastorat för bland annat ersättning för bortforsling av skräp och utlåning av ett släp. Kyrkorådet hade också godkänt kostnaderna för Lars Stenmans flytt till pastoratet. En flytt han fakturerade via sitt bolag.

Nu har det visat sig att han även skickat en faktura från sitt andra företag. Lars Stenman har fotograferat två av kyrkorna i sitt område och skickat en faktura på 4 200 kronor till pastoratet. I fakturan ingår milersättning och kostnaden för sju högupplösta bilder.

Lars Stenman tillträdde sin tjänst som Härjedalens pastorats högsta tjänsteman våren 2017 och har inte under något av åren tagit ut semester i den omfattning som lagen kräver. De senaste två åren har han inte tagit ut en enda semesterdag utan fått allt utbetalt i lön. Lagen kräver att man måste ta ut minst 20 dagar varje år.

– Jag har godkänt det. Man har fått lära sig något nytt. Han hade jättemycket övertid som han inte fick ta betalt för eftersom han har oreglerad arbetstid, säger Jan-Erik Svensson, kyrkorådets ordförande (C).

Han menar att övertiden kunde tas ut i ledighet.

Jan-Erik Svensson har också attesterat kyrkoherdens fakturor om bortforsling av skärp, men han satte stopp för fler sådana fakturor hösten 2019 när han insåg omfattningen.

Lars Stenman sade i samma intervju att en biskopsvisitation och brandsyn påpekat att skräp behövde köras bort, men att vaktmästarna inte hann. Det blev enklast och billigast att han tog uppdraget med några arbetslösa ungdomar som avlönades av pastoratet.

Hur ser du på lämpligheten att du är den högsta chefen inom pastoraten och du ser att saker behöver göras, men du lägger ut dem på dig själv?

– Lägger ut tycker jag inte är helt rätt ord, utan är helt enkelt att lösa saker och ting på enklast, mest praktiska sätt, svarar Lars Stenman under förra veckans intervju.

Utöver de egna företagens fakturor så har kyrkoherden varit ifrågasatt i sin yrkesroll för bemötandet av församlingsbor. Det har blivit två läger mellan de som uppskattar honom och de som ifrågasätter kyrkoherden.

– En majoritet är negativa kan man säga, säger kyrkorådets ordförande Jan-Erik Svensson.

Bland annat har kyrkoherdens beslut att stänga ute två körer från kyrkan blivit omdiskuterat.

Lars Stenman sade i en intervju förra veckan att han tycker att det varit god stämning i pastoratet.

– När det gäller körerna i Hede och Vemdalen så handlar det om: Ska det vara kyrklig verksamhet eller ska det vara byföreningar som har körer och som sjunger i kyrkan? Är det kyrklig verksamhet som leds av en kantor eller att kyrkan lånar ut en kantor för att öva med en kör som gör det den själv vill, säger Lars Stenman.

Under måndagens kyrkorådsmöte fanns det en informationspunkt om kyrkoherdens framtid. Då framkom att kyrkoherden har sagt upp sig själv. Jan-Erik Svensson vill inte berätta hur många månadslöner som kyrkoherden får.

– Han slutar sista maj, säger Jan-Erik Svensson.

Inte heller kyrkorådet fick någon information om vad det här kostar pastoratet. Det enda som sades var att Jan-Erik Svensson haft ett möte med kyrkoherden och hans fackförbund och att det blev beslutat att Lars Stenman skulle sluta.

Vid sidan om den utredning som pågått inom pastoratet har det också skickats in en anmälan mot kyrkoherden till domkapitlet i Härnösands stift. Den kommer från en person som försökt starta en barnverksamhet i en by under hösten 2018. Enligt anmälan har det direkt spruckit i relationen mellan initiativstartaren och kyrkoherden, vilket gjort att det varit svårt att kommunicera alls. Någon barnverksamhet tycks inte ha blivit av, men tvisten har fortsatt.

– Det är en gammal historia, som rör att (hen) inte får använda kyrkans lokaler som hon vill, säger Lars Stenman under förra veckan.

Domkapitlet tar upp den här anmälan i dag för att ta beslut om det ska inledas ett tillsynsärende.

ÖP fick en intervju med kyrkoherde Lars Stenman förra veckan, vi söker honom nu igen för nya frågor.

Tidningen Härjedalen har fått kontakt med Lars Stenman som via mejl meddelar att han inte har några kommentarer på att han slutar.