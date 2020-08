Lämnade Östersund för treårskontrakt – nu sparkar Mora tränarprofilen: ”Behöver agera nu”

Det var under hösten 2018 som Smith lämnade IFK Östersund under uppmärksammade former, efter att Smith kritiserats för att låta engelska spelare gå före yngre talanger.

Han tog sedan över som IFK Mora-tränare inför säsongen i fjol, men den brittiska satsningen – med ett tiotal engelsmän i truppen via utbildningsprogrammet LFE – blev ingen succé.

Med blott fem segrar på 26 omgångar blev IFK näst sist i tabellen och åkte ur division 2.

Årets halverade säsong i södra Norrlandstrean började emellertid bra för Ben Smiths Mora som vann premiären borta mot Rengsjö i juni.

Det är bara sex matcher kvar av serien, så vi behöver agera nu för att försöka få in lite glädje i truppen

Men därefter har laget från Ovansiljan förlorat fyra raka matcher – inklusive daladerbyna mot Forssa och Korsnäs – och halkade i helgen ned under nedflyttningsstrecket efter 0–2-förlusten mot Valbo.

Det har fått IFK Mora att agera. Klubben väljer att sparka huvudtränaren Ben Smith, och ersätter honom med U19-tränaren Goran Cuckovic. Mikael Bjälkefors och Mikael Stenqvist blir kvar som assisterande tränare, med förstärkning i form av Jerry Andersson som spelarutvecklingsansvarig i IFK Mora.

– Vi känner att vi behöver en nystart. Det är bara sex matcher kvar av serien, så vi behöver agera nu för att försöka få in lite glädje i truppen och utveckla spelarna. Sen får vi se om det räcker för att hålla oss kvar eller inte, säger IFK Mora FK:s ordförande Mathias Jones.

– Det viktigaste för oss blir att slussa in våra duktiga unga spelare. Vi har enormt duktiga U16-, U17- och U19-lag. I förrförra matchen ställde vi till exempel upp med en 15-, en 16- och en 17-åring på plan.

Ben Smith skrev på ett treårskontrakt med IFK Mora förra vintern, men klubben behöver inte betala lön över säsongen 2021 då uppsägningstiden är på tre månader.

I årets IFK Mora-trupp återfinns fem brittiska spelare. Frågan är om nyordningen i ledarstaben innebär slutet på klubbens engelska influenser. Mathias Jones vill inte gå så långt som att kalla det engelska spåret för ett misslyckande.

– Tanken med den engelska linjen har varit att få in den brittiska mentaliteten med hårt jobbande, artiga och proffsiga spelare som ställer upp för varandra. Den attityden menar jag att vi har fått in i gruppen, de yngre killarna ser upp till engelsmännen och vet vad som krävs i seniorfotboll, säger Mathias Jones.

I fjol hörde en sju-åtta agenter sig för om våra spelare när vi var i division två, men i trean är det ingen som ringer

– Sen har vår ambition varit att halvera antalet engelsmän i laget varje år och där är vi mitt i en övergångsfas. Vi har aldrig tänkt ha tio stycken importer varje år, för det håller inte. Men vi har velat ha britter i laget för att vi långsamt ska kunna slussa in våra juniorer i A-laget. Går det för fort får de för mycket stryk i A-lagsfotbollen.