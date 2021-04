Länet skonat från vaccinationsturister – men invånare i Östersund tar tider i Berg

I övriga landet har det rapporterats om ”vaccinturister”, personer som åker över till andra län som har kommit länge i vaccineringen, för att snabbare kunna vaccinera sig.

I Jämtland har det inte varit ett problem, säger Cornelia Orhagen Brusmark, vaccinsamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

– Jag tittade på det innan påsk och då gick 0,8 procent av alla doser till personer som var folkbokförda utanför länet, så här har det inte varit något bekymmer alls. För en gångs skull ska vi vara tacksamma att vi lever så isolerat från resten av landet, säger hon.

Däremot har en typ av vaccinturism inom länet uppstått, särskilt från Östersund till Berg.

– Det har varit en del Östersundsbor som har åkt till Bergs kommun när det har funnits tider kvar. Även om det handlar om små tilldelningar, exempelvis 50 personer som har åkt från Östersund till Svenstavik, så slår det igenom i deras vaccinering. I Berg har de varit oroliga för att deras åldersgrupper ska halka efter, säger Cornelia Orhagen Brusmark.

Med 133 nya fall av covid-19 vecka 13 och 14 är Berg den kommun i länet som just nu är värst drabbat av smittan.

Räknat per 100 000 invånare har kommunen 1 868 fall under de två veckorna. Ingen annan kommun i länet har haft en så hög smitta per capita sedan pandemins start.

Region Jämtland Härjedalen har vid vaccinutdelningen till kommunerna tagit hänsyn till vaccinturister, och gett Bergs kommun extra doser.

– Vi kan inte stoppa någon från att vaccinera sig i en annan kommun, men vi rekommenderar att alla håller sig till sin kommun då det gör organiseringen och fördelningen enklare.