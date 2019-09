Länets jakttorn spelar huvudroll i ny bok: ”Nu letar vi efter folk som vill berätta historierna”

Sedan en tid tillbaka har regissören och producenten Martin Johansson och fotografen Göran Strand arbetat med ett gemensamt projekt; en bok om jakttorn.

- Jag har burit på den här iden ganska länge och i fjol så träffades jag och Göran Strand för att bolla idéer och kom fram till att vi ville göra en bok om jakttorn och namnen på dem; varför de heter som de gör och vad det finns för historia bakom. Vi hörde av oss till radion som ett sätt att nå ut och kunna samla in folks historier. Vi fick in hundratals namn och förslag på pass, säger Martin Johansson.

Vad händer nu?

- Nu letar vi efter folk som vill berätta historierna bakom passen. Vi tänkte först att vi skulle kunna få långa historier men det blev kanske bara två-tre meningar. Och då finns det inte så mycket att bygga på utan vi kände att vi behövde mer. Därför kom idén att utvidga genom att också porträttera postarna, vilka är de och vad händer på ett pass? Ofta sitter man kanske sex-sju timmar på en dag och vad händer med en under en jaktdag?

Göran strand har ingen erfarenhet av jakt och har aldrig jagat själv. Något som de ser som en fördel i projektet; Göran kan ställa de där frågorna om sådant som kanske inte är så självklart och boken kan bli allmänbildande.

- Jakt kan också se så otroligt olika ut. Länet är stort, vi jagar på alltifrån fjäll till stora skogar till myrmark. Vi vill också kunna visa på den bredden, marker och områden. Hur ser ett pass ut i februari när det är täckt av snö till exempel?

Kommer ni att vara med på årets älgjakt?

- Ja, vi försöker boka träffar just nu. Vi kommer nog inte besöka jaktlag ute i skogen nu under den första heliga jaktveckan, men troligen senare under oktoberjakten, säger Martin.

Boken planeras att släppas under hösten 2020.