Långa svarstider hos SOS Alarm under sommaren – då nyanställs personal i Östersund

SOS Alarms central i Östersund är en av flera som nu har annonser ute efter både nya operatörer och sjuksköterskor, vilket SVT Jämtland var först att berätta om. Detta innebär en utökning av personalstyrkan i länet.

– Vi ska rekrytera åtta operatörer och så många sjuksköterskor som vi kan. Vi hade ingen rekrytering under förra hösten så vi ligger lite efter, säger Martin von Essen, platschef på SOS Alarm i Östersund.

– Men nationellt sett så ska vi rekrytera på alla centraler.

I dagsläget är det 66 anställda i Östersund, som är en av totalt 15 centraler i landet. På sommaren besvaras samtalen nationellt och inte bara av den station som ligger närmast inringaren.

Martin von Essen nämner pandemin som en faktor som bidragit till en större mängd larmsamtal och som lett till längre svarstider. Fler människor har stannat inom landets gränser under semestern, vilket bland annat har inneburit fler turister i fjällen och fler olyckor.

Annat som påverkat är sommarens kraftiga skyfallen i främst Gävleborgs och Dalarnas län. Under de dagarna ringdes ett stort antal larmsamtal.

– Vi har kontinuerligt under de senaste åren haft en samtalsökning, och speciellt under sommaren var det en markant ökning som vi inte hade prognosticerat för. Nationellt sett hade vi även en lite högre personalomsättning under våren som spelar in på sommaren. Vi har en lång internutbildning som gör att vi inte hunnit fylla upp de vakanta platserna, säger Martin von Essen.

Under sommaren låg de nationella svarstiderna till SOS Alarm långt över målet på max åtta sekunder som avtalats med staten. I juni fick man i genomsnitt vänta 19,1 sekunder på svar. I juli var det 35,9 sekunder och 22,6 sekunder i augusti.

– I vissa ärenden är varje sekund viktig vilket är en risk i sig. Men det bidrar också till att själva samtalet blir svårare. En längre väntetid leder till en mer stressad inringare.

För hela år 2020 landade den totala, ackumulerade svarstiden på 9,2 sekunder. Men under somrarna är det enligt Martin von Essen i stort sett alltid längre svarstider, bland annat eftersom det då är fler människor i rörelse.

– Normalt sett är en tisdag natt väldigt lugn hos oss. Men på sommaren så blir alla kvällar en lördag.

Men målet måste väl ändå vara att komma under 8 sekunders svarstid även på sommaren?

– Ja, det är så klart vår målsättning, svarar Martin von Essen, och tror att den ökade rekryteringen samt ett nytt digitalt beslutsstöd för de anställda ska göra det möjligt att nå dit.

– Vi är lyhörda och lyssnar på våra anställda och analytiker. Så vi har goda förutsättningar.