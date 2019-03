Åsarnas Marcus Ruus – totalsegrare av Volkswagen Cup

Trots att han inte var på pallen i helgen var det Åsarnas Marcus Ruus som blev totalsegrare av Volkswagen cup på herrsidan. Även om det inte blev några pallplaceringar under helgens tävlingar räckte det för för att säkra totalsegern. Ruus har haft ledningen i cupen under större del av av säsongen och det fanns ingen som kunde hota honom under sista tävlingsdagen i jaktstarten då han blev femma.

Volkswagen cup 2018-2019:

Damer 1. Emma Ribom, Piteå elit 334 2. Moa Molander Kristiansen, Falun Borlänge SK 320 3. Mia Eriksson, Piteå elit 297

Herrar 1. Markus Ruus, Åsarna IK 295 2. Björn Sandström, Piteå elit 267 3. Eddie Edström, IFK Mora SK 243

Komplett sammanställning av Volkswagen cup