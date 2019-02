Under tisdagen tog Frida Karlsson Sveriges tredje medalj under skid-VM.

Det efter att ha utmanat Therese Johaug rejält och det kommer hon att göra igen.

Under onsdagen presenterade landslagschefen Rikard Grip ut stafettlaget och då går Karlsson ut på andra sträckan där Therese Johaug väntas köra.